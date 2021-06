Nanobiotix : ASCO 2021, Nanobiotix présente de nouvelles données positives d'efficacité de l'association NBTXR3/anti-PD-1

Les immunothérapies anticancéreuses telles que les anti-PD-1 (inhibiteurs de checkpoint) ont donné des résultats cliniques prometteurs au cours des deux dernières décennies et sont souvent utilisées pour traiter les cancers avancés lorsque les autres thérapies manquent d'efficacité. Cependant, seule une minorité de ces patients bénéficie de ces produits. Par exemple, dans les cancers de la tête et du cou, la grande majorité des patients (80 à 85 % selon les données publiées) ne tire qu'un bénéfice temporaire des anti-PD-1 voire aucun bénéfice, parce qu'ils ne répondent pas au traitement ou développent une résistance au fil du temps.

globale consiste à développer NBTXR3 dans toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différentes thérapies anti-cancéreuses. Cette étude nous permet de relever ces deux défis, en évaluant NBTXR3 activé par radiothérapie en combinaison avec un anti-PD-1, dans plusieurs indications de cancer avancé, pour les patients naïfs aux anti-PD-1 comme pour les patients non-répondeurs. Les nouvelles données que nous présentons à l'ASCO s'ajoutent au corpus croissant de données qui vise à démontrer le rôle potentiel de notre radioenhancer associé aux inhibiteurs de checkpoint dans le déclenchement de la réponse immunitaire. Notre objectif étant d'améliorer les résultats des traitements pour des millions de patients atteints de cancer ».

Priming » de la réponse immunitaire et impact de l'association avec des immunothérapies anti- cancéreuses (anti-PD-1)

Abstract #2590: A Phase I Study of NBTXR3 Activated by Radiotherapy for Patients with Advanced Cancers Treated with an Anti-PD-1 Therapy

Contexte

L'étude 1100 de Nanobiotix est une étude multicentrique, ouverte, non randomisée de phase I avec escalade et expansion de dose, visant à établir la dose recommandée pour la phase II (RP2D) de NBTXR3 activé par radiothérapie et en combinaison avec un anti-PD-1, dans trois (3) cohortes : (i) cancer de la tête et du cou locorégional récurrent ou récurrent/métastatique inopérable ; (ii) métastases pulmonaires ; (iii) métastases hépatiques. L'étude est conduite dans plusieurs sites cliniques aux États-Unis.

Les critères d'évaluation secondaires sont le taux de réponse objective (ORR), la tolérance, la faisabilité et le profil pharmacocinétique de NBTXR3.

Mise à jour des résultats

Tolérance

L'administration de NBTXR3 par injection intra tumorale est réalisable et bien tolérée. À ce jour, le profil global des événements indésirables (EI) ne diffère pas de ce qui est attendu pour la radiothérapie ou les anti-PD-1. 16 EI graves ont été observés, dont quatre (4) ont été identifiés comme étant liés à NBTXR3 ou à l'injection.

Efficacité

A la date d'extraction des données, 16 patients de l'étude ont reçu NBTXR3 activé par radiothérapie et 13 étaient évaluables pour leur réponse au traitement. Une régression tumorale a été observée chez 76,9% (10/13) des patients évaluables, indépendamment de leur exposition antérieure aux anti-PD-1.

Une régression tumorale a été observée chez 80% (4/5) des patients naïfs aux anti-PD-1 et 60% (3/5) présentaient une réponse objective évaluée par investigateur, dont une (1) réponse complète selon les critères définis par RECIST 1.1.

Chez les patients ayant présenté une résistance primaire ou secondaire aux anti-PD-1, 75% (6/8) ont présenté une régression tumorale et 50% (4/8) une réponse objective évaluée par investigateur. Il s'agissait d'une (1) réponse complète et de deux (2) réponses partielles selon RECIST 1.1, ainsi que d'une (1) réponse pathologique complète additionnelle évaluée par investigateur. Certains patients de l'étude ont présenté une réponse tumorale retardée et/ou un effet abscopal, suggérant la capacité potentielle de NBTXR3 à initier une réponse immunitaire.