Nanobiotix : Rapport de gestion du directoire 2020 - AGM 2021

Market (Nasdaq : NBTX) depuis décembre 2020. Le siège social de la Société se situe à Paris, en France. La Société détient également une filiale, Curadigm, située en France et aux Etats-Unis, ainsi qu'une filiale à Cambridge, aux Etats-Unis et de deux filiales en Europe en Espagne et en Allemagne.

La philosophie de Nanobiotix est de faire appel à la physique pour concevoir et proposer des solutions innovantes, efficaces et généralisables pour répondre à d'importants besoins médicaux et non satisfaits.

Nanobiotix, spin-off de l'Université de Buffalo, SUNY, a été créée en 2003. Nanobiotix est une société pionnière et leader en nanomédecine, développant de nouvelles approches pour améliorer radicalement les bénéfices pour les patients, et amener la nanophysique au cœur de la cellule.

évolué autour d'une moyenne de 7,84 €, avec des valeurs extrêmes de l'action de la Société en 2020 s'établissant à 3,96 € pour le cours le plus bas enregistré le 16 mars 2020 et 15,78 € pour le cours le

35ème congrès annuel de la Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) ;

Novembre 2020

Nanobiotix annonce les premières données cliniques positives suggérant que la radiothérapie combinée avec NBTXR3 pourrait aider à amorcer un réponse immunitaire chez

le patient traité et donc l'efficacité de la thérapie anti-PD-1 ;

Nanobiotix annonce de nouvelles données précliniques positives suggérant que

NBTXR3 pourrait avoir un impact significatif en immunothérapie ;

Nanobiotix annonce deux nouveaux essais de phase II évaluant NBTXR3 en combinaison avec l'anti-PD-1 pour le traitement du cancer de la tête et du cou ;

Décembre 2020

Nanobiotix annonce la réalisation de son introduction en bourse aux Etats-Unis sur le Nasdaq Global Select Market.



1.2.1. Activités et progrès de Nanobiotix en 2020 Essais cliniques sur les cancers de la tête et cou

Désignation Fast Track accordée par la FDA pour l'étude de NBTXR3 dans le traitement chez des patients atteints de cancers de la tête et du cou

En février 2020, Nanobiotix a obtenu de la FDA la désignation Fast Track, un processus conçu pour faciliter le développement et accélérer l'examen de médicaments destinés à des affections graves et susceptibles de répondre à des besoins médicaux non satisfaits. L'objectif est d'accélérer la mise à disposition de nouvelles options thérapeutiques pour les patients

Présentation à l'ASCO de résultats positifs de l'expansion de son étude de phase I dans les cancers de la tête et du cou

En mai 2020, la Société a présenté à l'American Society for Clinical Oncology (ASCO) les données préliminaires de sécurité et d'efficacité de la partie expansion de dose de l'étude de phase I dans traitement des cancers de la tête et du cou. Ces données ont renforcé la volonté de Nanobiotix de positionner NBTXR3 comme nouvelle option potentielle pour les patients atteints de cancer de la tête et du cou. Les données ont démontré chez les 30 patients traités évaluables un taux de réponse objective (ORR) de 83% pour la tumeur primaire - y compris un taux de réponse complète de 60% dans la lésion cible. Il s'agissait d'une amélioration de 14% par rapport à l'ORR de 69% observé dans la partie escalade de dose.

Plan d'enregistrement clinique pour l'étude mondiale de phase III dans les cancers de la tête et du cou

En juin 2020, la Société a annoncé avoir reçu de la FDA les commentaires nécessaires à la conception de NANORAY-312, l'essai pivot d'enregistrement mondial de phase III de la Société dans les cancers de la tête et du cou. La FDA a également accepté le plan de développement de la chimie, de la fabrication et des contrôles (CMC) pour NBTXR3, soutenant la future demande de nouveau médicament (NDA) pour le produit candidat et son utilisation dans l'étude clinique de phase III.

Essais cliniques en immuno-oncologie

