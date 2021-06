Nanobiotix : annonce la nomination de Bart Van Rhijn en tant que directeur financier et membre du directoire pour soutenir son expansion à l'international

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NANOBIOTIX ANNONCE LA NOMINATION DE BART VAN RHIJN EN TANT QUE DIRECTEUR

FINANCIER ET MEMBRE DU DIRECTOIRE POUR SOUTENIR SON EXPANSION A L'INTERNATIONAL

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; 1er Juin 2021 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO --

NASDAQ : NBTX- la « Société ») est une Société française de biotechnologie en phase de développement clinique avancé, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer. La Société annonce aujourd'hui la nomination de Bart Van Rhijn, MBA, au poste de directeur financier et membre du directoire. L'expertise confirmée de Bart Van Rhijn en matière de gestion financière globale, de développement commercial et de commercialisation de produits pharmaceutiques, sera particulièrement bénéfique alors que la Société prépare le lancement de la seconde étude clinique d'enregistrement de NBTXR3, son radioenhancer, potentiel « first-in-class », dans le traitement des cancers de la tête et du cou (Etude NANORAY-312), poursuit son développement en immunothérapie ainsi que dans le traitement de tout type de tumeurs solides et en combinaison avec diverses thérapies anti-cancéreuses. Il succède à Philippe Mauberna, qui quittera ses fonctions de directeur financier et de membre du directoire après 8 ans au sein de la Société. Philippe Mauberna occupera un rôle temporaire pour soutenir la Société durant la période de transition.

Rejoindre Nanobiotix en tant que directeur financier est un honneur » a déclaré Bart Van Rhijn. « Je me réjouis de collaborer avec l'équipe de direction, et l'organisation dans son ensemble, afin de développer et transmettre la valeur de plateformes technologiques susceptibles de changer la pratique médicale. C'est une leçon d'humilité et une grande responsabilité que de pouvoir apporter une contribution significative à la vie de tant de patients, de soignants et d'acteurs de santé. »

Bart Van Rhijn apporte une vaste expérience dans les secteurs du conseil, de la technologie et des sciences de la vie. Il rejoint Nanobiotix après avoir été pendant près de 3 ans, directeur financier chez Servier Pharmaceuticals, LLC (Servier US). Avant d'être à la tête des fonctions financières de Servier US, il a occupé des postes de direction dans des institutions de premier plan en Europe et en Amérique du Nord notamment chez PricewaterhouseCoopers (Head of Tax), Philips (Directeur Fusions et Acquisitions) et Galderma (directeur financier). Les précédentes responsabilités de Bart Van Rhijn témoignent d'un engagement sans faille à optimiser les opérations commerciales, à stimuler la croissance et à dégager de la valeur. Parmi les faits marquants de sa carrière, on peut citer la réorganisation réussie d'une entreprise de services axés sur la technologie des soins de santé, la coordination d'opérations de financement stratégiques, et la croissance efficace de plusieurs entreprises commerciales. Bart Van Rhijn est très engagé dans la santé organisationnelle et donne à ses équipes les moyens de constamment innover, de remettre en question le statu quo et d'obtenir des résultats optimaux tout en donnant la priorité aux patients et aux clients.

Bart Van Rhijn est titulaire d'une maîtrise en droit civil et en droit fiscal de l'Université de Leyde, aux Pays-Bas, d'un MBA obtenu avec mention à l'Olin School of Management de Babson College et d'une certification de comptable en management accrédité (Certifed Management Accountant ou CMA) de l'Institute of Management Accounts. En outre, Bart Van Rhijn siège au conseil consultatif d'une start-up de soins de santé basée à Boston et est partenaire d'un fonds spécialisé dans les technologies émergentes.