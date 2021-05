Nanobiotix : s'associe à LianBio pour le développement et la commercialisation de NBTXR3, potentiellement premier produit de la catégorie des radio-enhancers, dans plusieurs indications en oncologie et en combinaison avec plusieurs thérapies anti-cancéreuses, en Chine et sur d'autres marchés asiatiques

COMMUNIQUE DE PRESSE

NANOBIOTIX S'ASSOCIE A LIANBIO POUR LE DEVELOPPEMENT ET LA COMMERCIALISATION DE NBTXR3, POTENTIELLEMENT PREMIER PRODUIT DE LA CATEGORIE DES RADIO-ENHANCERS, DANS PLUSIEURS INDICATIONS EN ONCOLOGIE ET EN COMBINAISON AVEC PLUSIEURS THÉRAPIES ANTI-CANCEREUSES, EN CHINE ET SUR D'AUTRES MARCHÉS ASIATIQUES

LianBio participera au développement de NBTXR3 et au recrutement des patients dans le cadre de cinq futures études cliniques mondiales d'enregistrement qui seront menées avec NBTXR3 et porteront sur plusieurs indications en oncologie et en combinaison avec plusieurs thérapies anti-cancéreuses, y compris l'immunothérapie

anti-cancéreuses, y compris l'immunothérapie LianBio apportera son soutien à la réalisation de l'étude mondiale d'enregistrement de phase III dans le cancer de la tête et du cou en Chine élargie, avec un alignement stratégique à plus long terme dans plusieurs indications en oncologie et en combinaison avec plusieurs thérapies anti-cancéreuses

Paris, France ; Cambridge, Massachusetts (USA) ; Shanghai ; et Princeton, New Jersey ; 11 mai 2021 - NANOBIOTIX(Euronext : NANO --NASDAQ : NBTX ), société française de biotechnologie, pionnière des approches fondées sur la physique pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, annonce aujourd'hui un partenariat avec LianBio, société de biotechnologie dédiée à la mise à disposition de médicaments innovants pour les patients de Chine et sur les principaux marchés asiatiques, afin de développer et de commercialiser le principal produit-candidatde Nanobiotix, NBTXR3, potentiel premier produit de la catégorie des radio-enhancers,en Chine élargie (Chine continentale, Hong Kong, Taiwan et Macao), en Corée du Sud, à Singapour et en Thaïlande.

LianBio, basée à Shanghai et Princeton, a été fondée par Perceptive Advisors sur la base d'un modèle de partenariat innovant pour développer et commercialiser des solutions thérapeutiques en Chine et sur d'autres marchés asiatiques. L'expertise de LianBio en matière de développement et de commercialisation transfrontaliers inclut des sérieuses compétences en oncologie, et NBTXR3 est le troisième traitement anti- cancéreux expérimental dans le portefeuille de la société. Compte tenu des besoins mondiaux non satisfaits dans le domaine des cancers localement avancés et métastatiques, ainsi que des données soutenant le potentiel de NBTXR3 dans diverses tumeurs solides et métastatiques, Nanobiotix continue d'élargir son portefeuille de produits et d'en accélérer l'expansion en créant des synergies dans le cadre de partenariats avec des acteurs internationaux de haut niveau, tout en consacrant en priorité ses ressources au développement de NBTXR3 dans le domaine du cancer de la tête et du cou et de l'immunothérapie.

"La découverte de solutions thérapeutiques susceptibles de transformer les pratiques médicales pour les maladies graves, à travers une approche basée sur la physique et avec le soutien de personnes déterminées

faire une différence pour l'humanité, est notre mission chez Nanobiotix. Nous croyons depuis longtemps que NBTXR3 améliorera de manière significative les résultats du traitement des patients atteints de diverses tumeurs solides ou métastatiques, et nous sommes reconnaissants qu'un partenaire ayant le talent et les capacités de LianBio ait accepté de nous accompagner dans cette aventure. Le cancer est une maladie qui ne connaît pas de frontières et apporter notre innovation aux patients de la Chine élargie avec rapidité et détermination est une nécessité absolue", a déclaré Laurent Levy, PDG et cofondateur de Nanobiotix.

"Nous avons construit LianBio avec un modèle de licence innovant qui nous permet de contribuer de manière significative aux initiatives de développement mondial de nos partenaires, afin d'accélérer la mise à disposition d'innovations thérapeutiques innovantes aux patients dans toute l'Asie", a déclaré Konstantin Poukalov, président exécutif de LianBio et directeur général de Perceptive Advisors. "Compte tenu de sa nature de produit très ciblée et de son mécanisme d'action largement applicable, nous pensons que NBTXR3 a le potentiel de changer les paradigmes de traitement en radiothérapie et en immuno-oncologie en repoussant les limites posées par les standards de soins actuels."

"L'approche thérapeutique NBTXR3 offre une voie prometteuse pour s'attaquer à l'important fardeau de la maladie dans de multiples types de tumeurs", a déclaré Debra Yu, M.D., président et directeur commercial de