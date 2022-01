Nanobiotix : plus forte baisse du SRD à la mi-séance du vendredi 7 janvier 2022

Nanobiotix (-8,86% à 8,02 euros)





La biotech retombe un peu après sa folle envolée de la veille (+22,56%). La société avait alors annoncé le recrutement du 1er patient dans le cadre de son étude pivot de phase 3 dans son principal programme dans le cancer de la tête et du cou (T&C). L'étude est conçue en vue d'un enregistrement mondial, pour évaluer l'efficacité et la tolérance de NBTXR3 activé par radiothérapie avec ou sans cetuximab vs radiothérapie seule avec ou sans cetuximab chez près de 500 patients âgés à haut risque, non éligibles à la chimiothérapie, atteints d'un carcinome épidermoïde localement avancé T&C.