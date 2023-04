Nanobiotix : plus forte baisse du marché SRD à la clôture du mardi 25 avril 2023

Nanobiotix (-32,54% à 2,40 euros)



Plus forte baisse du marché SRD à la clôture, Nanobiotix a dévoilé une perte nette de 57 millions d'euros pour 2022 contre 47 millions un an auparavant. La biotech spécialiste du cancer a par ailleurs fait état de 41,4 millions d'euros de trésorerie et d'équivalents de trésorerie au 31 décembre 2022, ce qui lui permettra de financer ses opérations jusqu'au troisième trimestre 2023.