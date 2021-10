Nanobiotix : plus forte hausse du marché SRD à la mi-séance du jeudi 7 octobre 2021

Nanobiotix (+ 16,59% à 10,61 euros)

Nanobiotix a annoncé cinq présentations à la réunion annuelle 2021 de l'American Society for Radiation Oncology (ASTRO). La réunion se tiendra du 24 au 27 octobre 2021. " Apporter des solutions thérapeutiques disruptives, pour élargir les possibilités de traitement des patients atteints de cancer, commence par la démonstration d'un impact significatif sur la survie ", a déclaré Laurent Levy, Cofondateur et Président du Directoire de Nanobiotix.



Avant d'ajouter : " La présentation, pour la première fois, de ces critères exploratoires dans notre étude de phase I dans les cancers de la tête et du cou, donnera un aperçu du potentiel de notre traitement dans notre indication prioritaire, alors que nous nous préparons à lancer notre phase III mondiale dans ces mêmes cancers, cette année. Nous continuons à développer NBTXR3 en tant que thérapie potentielle largement applicable à toutes les tumeurs solides et en combinaison avec différents agents anti-cancéreux et sommes également impatients de présenter des mises à jour en immunothérapie et dans le sarcome des tissus mous. "