Nanobiotix: résultats positifs pour le NBTXR3

Le 03 juin 2024

Nanobiotix (+0,46% à 6,52 euros) annonce aujourd’hui des données mises à jour présentées au Congrès Asco selon lesquelles son produit NBTXR3 a été bien toléré chez 68 patients fortement prétraités atteints de tumeurs solides et métastatiques avancées. "De nouvelles approches visant à améliorer les taux de réponse et à surmonter la résistance aux anti-PD-1 constituent un besoin urgent non satisfait pour les patients atteints d’un cancer de la tête et du cou récurrent ou métastatique ", a déclaré le coordonnateur de l'étude Ari Rosenberg.