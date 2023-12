Nanobiotix : transfert de droits sur NBTXR3 en Asie

Nanobiotix annonce que son partenaire LianBio a conclu un accord pour transférer à Janssen Pharmaceutica, filiale de Johnson & Johnson, les droits exclusifs de développement et de commercialisation de NBTXR3 en Chine, en Corée du Sud, à Singapour et en Thaïlande.



Cet accord de transfert de droits consolide les droits mondiaux de développement et de commercialisation de NBTXR3 avec Janssen et simplifie l'alliance globale avec Nanobiotix pour le co-développement et l'enregistrement de son radioenhancer.



Il inclut le transfert des termes économiques précédemment convenus, y compris le droit pour Nanobiotix d'être éligible à recevoir jusqu'à un total de 220 millions de dollars de paiements d'étapes éventuels, et des redevances graduelles à deux chiffres sur les ventes.



