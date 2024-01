(Alliance News) - Voici un aperçu des résultats et des transactions des sociétés cotées à Londres, publiés mercredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Amaroq Minerals Ltd - Société de développement minier axée sur le Groenland - Annonce les résultats provisoires de son programme d'exploration 2023 sur le projet de cuivre Sava, au centre de la ceinture de cuivre en développement du Groenland du Sud. La société indique que les quatre trous forés sur 2 200 mètres dans deux cibles de la licence Sava ont été réalisés dans le respect des délais et du budget. Explique que le projet Sava est centré sur un district cuprifère émergent qui s'étend sur 120 km dans le sud du Groenland, ce qui en fait une nouvelle ceinture minérale importante. Il identifie 36 cibles dans cette nouvelle ceinture de cuivre. Ces résultats sont en cours d'intégration avec les données géophysiques approfondies afin d'en extraire toute la valeur avant de faire d'autres annonces au cours du deuxième trimestre. James Gilbertson, vice-président, déclare : "En fonction des résultats, nous devrions être en mesure de définir la faisabilité d'un projet comme celui-ci après trois à cinq ans et, à ce stade, d'établir une voie vers l'obtention d'un permis et le développement".

----------

Premier African Minerals Ltd - Mise à jour des progrès réalisés sur le projet Zulu Lithium et Tantale. Le directeur général George Roach déclare : "ZDD162 et ZDD163 sont des résultats très satisfaisants provenant de la zone sud-est en cours de développement qui ne fait pas partie des opérations de la fosse actuelle. Cette zone Sud-Est semble être dominée par des excroissances de quartz spodumène avec plus de 90 % de la minéralisation associée au spodumène. ZDD165 est une zone intercalaire de notre fosse Nord et soutient nos conclusions à ce jour".

----------

Baron Oil PLC - Société d'exploration et d'évaluation de pétrole et de gaz basée à Londres - Suite à l'annonce du 18 décembre, les accords d'exploitation entre SundaGas Banda Unipessoal Lda, filiale à 100 % de Baron, et Timor Gap Chuditch Unipessoal Lda concernant le contrat de partage de la production TL-SO-19-16 ont été signés. Baron estime que l'exploitation par Timor Gap a une valeur d'environ 8,5 millions d'USD.

----------

Nanoco Group PLC - Développeur et fabricant de points quantiques sans cadmium et d'autres nanomatériaux, basé à Runcorn, en Angleterre - Reçoit la deuxième tranche du produit du litige avec Samsung après avoir réglé l'année dernière la question de la violation présumée de la propriété intellectuelle du groupe sur une base non fautive. La somme totale reçue à ce jour s'élève à 71,8 millions de dollars. Nanoco est en train de finaliser des propositions concernant le montant et la structure du remboursement du capital, qui peut désormais avoir lieu à la suite de cet encaissement. Elle prévoit d'informer les actionnaires sous peu. Les propositions seront conformes à l'engagement précédemment annoncé de restituer entre 33,0 et 40,0 millions de livres sterling aux actionnaires.

----------

Tlou Energy Ltd - Société d'énergie axée sur le Botswana et l'Afrique australe - publie son rapport trimestriel au 31 décembre. Note le premier gaz brûlé à la torche du pod de production Lesedi 6, tandis que le pod Lesedi 4 se déshydrate conformément aux attentes. Ajoute que la ligne de transmission aérienne de 66 kilovolts est effectivement achevée et que les sous-stations électriques sont achevées à environ 37 %.

----------

Van Elle Holdings PLC - Entreprise d'ingénierie souterraine basée à Kirkby-in-Ashfield, en Angleterre - annonce un chiffre d'affaires de 68,2 millions de livres sterling pour le semestre clos le 31 octobre, en baisse par rapport aux 80,8 millions de livres sterling de l'année précédente. Le bénéfice avant impôt passe de 3,3 millions de GBP à 2,5 millions de GBP, tandis que le bénéfice de base par action tombe de 2,6 pence à 1,6 pence. Le dividende reste inchangé à 0,4 pence. La société qualifie la performance de résiliente dans des conditions de marché difficiles. Elle reste confiante quant à la réalisation des attentes du marché pour l'ensemble de l'année, à savoir un bénéfice sous-jacent avant impôts de 5 millions de livres sterling.

----------

Seed Innovations Ltd - société d'investissement axée sur les entreprises de santé, de bien-être et de cannabis médical en phase de démarrage - prend note de l'annonce faite par Avextra AG, une entreprise de cannabis médical à intégration verticale basée en Allemagne, dans laquelle Seed détient une participation de 3 %. Avextra et l'Association allemande contre la douleur annoncent conjointement une collaboration pour soutenir les patients souffrant de douleurs neuropathiques induites par la chimiothérapie.

----------

Xtract Resources PLC - Producteur diversifié de métaux et de minéraux basé à Londres - Vente de 23 % des parts du projet aurifère Manica à son partenaire mozambicain, MMP, pour un montant de 15 millions de dollars. Il recevra des paiements échelonnés jusqu'en mars 2027.

----------

Botswana Diamonds PLC - Explorateur de diamants axé sur le Botswana et l'Afrique du Sud - Lors de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue mercredi, il a été indiqué que les opérations devraient reprendre à Marsfontein une fois que le prix du diamant se sera amélioré. Elle ajoute que, malgré les retards dans la délivrance du permis d'exploitation de Thorny River, elle s'attend à ce qu'il soit approuvé.

----------

PensionBee Group PLC - Fournisseur de services de retraite en ligne basé à Londres - indique que le nombre de clients investis a augmenté de 25 % pour atteindre 229 000 en 2023, contre 183 000 l'année précédente. Les actifs sous administration ont augmenté de 44% d'une année sur l'autre, passant de 3,0 milliards de livres sterling à 4,4 milliards de livres sterling, soutenus par de fortes entrées nettes de la part des nouveaux clients et des clients existants. Le chiffre d'affaires augmente de 35 %, passant de 18 millions de GBP à 24 millions de GBP, tandis que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement passe de 20 millions de GBP à 8 millions de GBP. Réalisation d'un bénéfice Ebitda au quatrième trimestre. Prévoit d'atteindre la rentabilité de l'Ebitda ajusté pour l'ensemble de l'exercice financier en 2024.

----------

Wickes Group PLC - Détaillant de produits de rénovation basé à Watford, en Angleterre - Nomme Peel Hunt LLP en tant que courtier d'entreprise conjoint avec effet immédiat, aux côtés de son courtier d'entreprise existant, Investec Bank PLC.

----------

