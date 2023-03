Les actionnaires de Nanoco dénoncent des malversations

(Alliance News) - Les titres suivants sont ceux qui ont le plus progressé et le plus régressé parmi les petites capitalisations du London Main Market ce lundi.

PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Petra Diamonds Ltd, en hausse de 2,1% à 72,5 pence, fourchette de 12 mois 68,5p-139p. Le mineur de diamants en Afrique du Sud et en Tanzanie engage Lerato Molebatsi en tant que directeur indépendant non exécutif à partir de lundi prochain. Molebatsi est le principal administrateur indépendant non exécutif de la Banque de réserve sud-africaine. Elle remplace Octavia Matloa, qui prendra sa retraite à la fin du mois de juin.

De La Rue, en hausse de 5,5% à 56,00 pence, fourchette de 12 mois 50,58 pence-118,8 pence. L'action de l'imprimeur de billets de banque s'éloigne de ses plus bas récents, après avoir atteint son plus bas niveau sur 12 mois il y a une semaine.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

Nanoco PLC, baisse de 2,0% à 19,90p, fourchette de 12 mois 19,69p-72,6p. Le développeur de points quantiques perd du terrain alors qu'un groupe d'actionnaires a rendu publique une lettre soulevant de "sérieuses préoccupations en matière de gouvernance d'entreprise". Le groupe est dirigé par Tariq Hamoodi, qui détient une participation de 4,2 % dans l'entreprise, et fait part de ses "profondes inquiétudes" concernant les actions au sein de Nanoco et impliquant les actionnaires minoritaires Richard Griffiths et Lombard Odier. Le groupe affirme notamment que Nanoco a "apparemment transigé" avec les actionnaires minoritaires pour lever des fonds à des conditions avantageuses pour ces derniers. Ils affirment également que certaines des déclarations concernant le "bien-fondé et les perspectives de règlement" du litige avec Samsung "semblent être trompeuses". Le groupe affirme que les actionnaires minoritaires semblent avoir agi sur la base d'informations qui n'étaient pas disponibles pour les autres actionnaires ou le marché en général. "Les actionnaires privilégiés ont vendu leurs actions de Nanoco alors que le prix de l'action augmentait sur la base des déclarations faites ou retenues concernant le litige Samsung, avant qu'il ne chute brutalement après la publication des détails du règlement", affirme le groupe. Le groupe demande au conseil d'administration de Nanoco de révoquer ou de suspendre les administrateurs impliqués dans ces activités - y compris son président, son PDG et son directeur financier - et de les remplacer par des administrateurs indépendants.

Par Elizabeth Winter, journaliste senior d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

