Nanoco Group PLC est une société de production et de licence de nanomatériaux basée au Royaume-Uni, spécialisée dans la production de ses points quantiques sans cadmium brevetés (CFQD) et d'autres nanomatériaux brevetés destinés à être utilisés dans les industries électroniques. Dans le domaine des points quantiques, elle exploite différentes caractéristiques des points quantiques pour cibler différents critères de performance qui sont intéressants pour des marchés spécifiques ou des applications d'utilisateurs finaux tels que les marchés des capteurs, de l'électronique et de l'affichage. Ses points quantiques CFQD sont exempts de cadmium et d'autres métaux lourds toxiques et peuvent être réglés pour émettre de la lumière à différentes longueurs d'onde dans le spectre visible et infrarouge, ce qui les rend utiles pour une série d'applications d'affichage. Ses points quantiques HEATWAVE peuvent être réglés pour absorber la lumière à différentes longueurs d'onde dans le spectre proche de l'infrarouge, ce qui les rend utiles pour des applications telles que les caméras et les capteurs d'images. En dehors du Royaume-Uni, l'entreprise se concentre principalement sur le service aux clients existants.