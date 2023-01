Nanoco accepte un règlement avec Samsung ; le procès est suspendu pour finaliser l'accord

(Alliance News) - Nanoco Group PLC a déclaré vendredi avoir convenu d'un règlement sans faute avec Samsung Electronics Co, les deux parties demandant une suspension du procès pour finaliser un accord contraignant.

Nanoco, un fabricant de points quantiques basé à Manchester, en Angleterre, a initialement lancé en décembre une action en justice pour violation de brevet américain contre la société d'électronique basée en Corée du Sud, ainsi que des actions en justice en Allemagne et en Chine.

Nanoco affirmait que Samsung avait enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée sur les téléviseurs Samsung à diodes électroluminescentes quantiques.

Une feuille de modalités pour un règlement sans faute a été convenue vendredi entre les deux parties, les deux parties demandant conjointement une suspension du procès, qui doit commencer vendredi, pour permettre de finaliser les termes d'un accord contraignant.

Les actions de Nanoco étaient en hausse de 41% à 60,00 pence chacune à Londres vendredi matin.

Les deux parties ont maintenant 30 jours pour se mettre d'accord sur ces termes.

Nanoco a ajouté qu'elle prévoit de publier une autre mise à jour après la conclusion de l'accord contraignant final dans les 30 prochains jours.

Les actions de Samsung ont clôturé en hausse de 1,4 % à 59 000,00 KRW à Busan, en Corée du Sud.

Samsung a déclaré vendredi qu'elle s'attendait à ce que ses bénéfices d'exploitation du quatrième trimestre plongent de 69 % pour atteindre 4,3 billions de KRW, soit environ 3,4 milliards de dollars US, contre 13,87 billions de KRW un an plus tôt, car le ralentissement mondial entraîne une forte baisse de la demande de puces mémoire et de smartphones.

Par Greg Rosenvinge, journaliste d'Alliance News

