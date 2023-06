Nanoco envisage de reverser jusqu'à 40 millions de livres sterling à ses actionnaires

(Alliance News) - Nanoco Group PLC a déclaré mardi qu'il prévoyait une réduction de capital afin d'ouvrir la voie à des retours sur investissement pour les actionnaires.

Le fabricant de points quantiques, qui vient d'obtenir un règlement de 150 millions de dollars dans un litige contre Samsung Electronics Co, propose une réduction de capital pour créer des réserves distribuables.

Nanoco devrait recevoir 75 millions d'USD de la deuxième tranche du règlement du litige avec Samsung. Les fonds devraient être reçus en février 2024.

Nanoco prévoit de reverser entre 33 et 40 millions de livres sterling, soit environ 10 à 12 pence par action.

"Aucune décision définitive n'a encore été prise quant à la méthode de remboursement du capital", a déclaré Nanoco.

Elle prévoit de conserver 20 millions de livres sterling de liquidités pour investir dans les activités commerciales, la recherche et le développement et les obligations liées à la dette.

"Les propositions relatives à la réduction du capital et au remboursement proposé aux actionnaires sont conformes à notre intention déclarée d'équilibrer les besoins d'investissement de l'activité organique croissante de Nanoco tout en assurant un remboursement matériel du capital aux actionnaires à la suite du litige avec Samsung", a déclaré le président non exécutif Christopher Richards.

"Le conseil d'administration considère que les résolutions visant à annuler le compte de primes d'émission et la réserve de remboursement du capital de la société sont dans le meilleur intérêt de la société et de ses actionnaires dans leur ensemble et le conseil d'administration recommande à l'unanimité aux actionnaires de voter en faveur des résolutions proposées à l'assemblée générale.

En février, Nanoco a déclaré avoir signé un accord de 150 millions de dollars avec Samsung pour violation de la propriété intellectuelle. En janvier, Nanoco avait prévenu qu'elle n'avait pas porté un coup aussi fort qu'elle l'aurait souhaité dans la bataille juridique entre David et Goliath.

Elle avait alors déclaré que l'accord conclu avec Samsung devrait se situer "vers le bas de la fourchette des attentes".

Nanoco affirme que Samsung a enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée dans les téléviseurs à diodes électroluminescentes quantiques de Samsung.

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

