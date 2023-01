Nanoco plonge alors que l'accord avec Samsung est considéré comme inférieur aux attentes.

(Alliance News) - Les actions de Nanoco Group PLC ont baissé lundi, après que l'entreprise ait prévenu que son règlement avec Samsung Electronics Co devrait se situer "vers le bas de la fourchette des attentes".

Les actions de Nanoco ont baissé de 24% à 42,26 pence chacune à Londres lundi matin. Les actions de Samsung ont clôturé en hausse de 2,9% à 60 700,00 KRW à Séoul.

Nanoco, un fabricant de points quantiques basé à Manchester, en Angleterre, a initialement lancé une action en justice pour violation de brevet aux États-Unis contre la société d'électronique basée en Corée du Sud en décembre, parallèlement à des poursuites en Allemagne et en Chine.

Nanoco prétendait que Samsung avait enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée sur les téléviseurs Samsung à diodes électroluminescentes quantiques.

Vendredi, une feuille de modalités pour un règlement sans faute a été convenue entre les deux parties, les deux parties demandant conjointement une suspension du procès, qui doit commencer vendredi, pour permettre de finaliser les termes d'un accord contraignant. Les deux parties avaient 30 jours pour se mettre d'accord sur ces termes.

Lundi, Nanoco a déclaré : "Le processus de règlement nécessite d'autres négociations et continue de fonctionner sous le contrôle du système judiciaire américain, et donc l'issue du litige, son règlement et le calendrier ne sont pas entièrement sous le contrôle des parties."

Par conséquent, la valeur et les termes de tout accord final ne sont pas encore certains.

Toutefois, Nanoco a averti que la valeur brute du règlement devrait se situer "vers l'extrémité inférieure de la fourchette des attentes" pour un procès devant jury réussi.

En outre, sur la base de précédents historiques, la société s'attend à ce que tout accord final soit un paiement unique, sans redevances à terme, pour le règlement complet et définitif de tous les litiges actuels et futurs en matière de brevets entre les sociétés.

Nanoco prévoit de publier une autre mise à jour après la conclusion de l'accord final contraignant dans les 30 prochains jours.

Le président non exécutif Christopher Richards a déclaré : "Le conseil d'administration, après avoir pris conseil auprès de ses conseillers dans cette affaire, a conclu que le projet de règlement offre une juste valeur raisonnable et immédiate pour le litige. Le projet de règlement tient compte à la fois des risques potentiels d'un procès avec jury, suivi de ce qui serait probablement des processus d'appel très longs, ainsi que de l'impact négatif considérable des coûts et du financement des litiges supplémentaires, et sur la valeur temporelle de l'argent dans un environnement de taux d'intérêt en hausse."

Par Sophie Rose, journaliste d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.