Nanoco Group plc est une société basée au Royaume-Uni qui se consacre à la recherche, au développement, à l'octroi de licences et à la fabrication à grande échelle de nanomatériaux destinés à diverses applications commerciales. L'entreprise développe et fabrique des points quantiques sans cadmium et d'autres nanomatériaux spécifiques issus de sa plateforme technologique. Ses produits comprennent les points quantiques CFQD, les nanoparticules VIVODOTS et les points quantiques HEATWAVE. Les points quantiques CFQD constituent le cœur de sa technologie. Il s'agit de nanoparticules semi-conductrices fluorescentes dont le diamètre est compris entre 10 et 100 atomes, ce qui correspond à environ 1/1000e de la largeur d'un cheveu humain. Les nanoparticules VIVODOTS peuvent être utilisées pour des applications médicales et vétérinaires, telles que l'imagerie diagnostique et la photothérapie, et potentiellement pour l'administration ciblée de médicaments. Les points quantiques HEATWAVE sont conçus pour être utilisés dans l'industrie des capteurs afin d'étendre la gamme des capteurs d'images CMOS (complementary metal oxide semiconductor) dans la gamme des longueurs d'onde du proche infrarouge (NIR).