Nanoco rejette une autre lettre de Hamoodi demandant un remaniement du conseil d'administration

(Alliance News) - Nanoco Group PLC a rejeté vendredi une lettre de l'actionnaire Tariq Hamoodi demandant la révocation de cinq des six membres du conseil d'administration, à l'exception du directeur de la technologie Nigel Pickett.

Selon le site web de la société au 31 janvier, M. Hamoodi détient une participation de 3,4 % dans le fabricant de points quantiques basé à Manchester, en Angleterre.

Le président Christopher Richards a déclaré : "Nous continuons à rejeter catégoriquement les préoccupations spéculatives de M. Hamoodi. Le conseil d'administration est favorable à un examen approfondi, mais son interprétation erronée du passé et sa divulgation sciemment sélective et inexacte des faits, y compris la publication de vidéos lourdement éditées, présentent un certain nombre d'événements hors contexte pour créer un faux récit destiné à induire nos actionnaires en erreur".

Il a ajouté : "Les propositions de M. Hamoodi seraient dommageables et disruptives pour les perspectives d'avenir de Nanoco et, si elles aboutissaient, entraîneraient un exode de talents clés de l'entreprise."

Parmi ses préoccupations, le groupe Hamoodi avait précédemment déclaré que Nanoco avait "apparemment négocié" avec les actionnaires minoritaires pour lever des fonds à des conditions avantageuses pour ces derniers. La lettre alléguait également que certaines des déclarations relatives au "bien-fondé et aux perspectives de règlement" du litige avec Samsung "semblaient trompeuses".

Le groupe Hamoodi a déclaré que les actionnaires minoritaires semblaient agir sur la base d'informations qui n'étaient pas disponibles pour les autres actionnaires ou le marché en général.

"Les actionnaires privilégiés ont vendu leurs actions de Nanoco alors que le cours de l'action était en hausse sur la base de déclarations faites ou dissimulées concernant le litige avec Samsung, avant qu'il ne chute brutalement après la publication des détails du règlement", a déclaré le groupe.

En février, Nanoco avait déclaré avoir signé un accord de 150 millions de dollars avec Samsung Electronics Co pour violation de la propriété intellectuelle. Nanoco avait déclaré qu'elle recevrait le montant payé en deux tranches égales et qu'elle conserverait plus de 90 millions de dollars de recettes nettes après les frais de justice.

Les actions de Nanoco étaient en hausse de 2,8 % à 18,50 pence chacune à Londres vendredi après-midi.

Par Tom Budszus, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.