Nanoco s'envole grâce à un accord avec Samsung

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce vendredi.

SMALL-CAP - GAGNANTS

Nanoco Group PLC, hausse de 47% à 62,60 pence, fourchette sur 12 mois 16,05p - 72,60p. Le développeur de points quantiques déclare qu'il a convenu d'une feuille de modalités pour un règlement sans faute avec la société coréenne d'électronique Samsung Electronics Co. Nanoco avait affirmé que Samsung avait enfreint ses capacités uniques de synthèse et de résine pour les points quantiques. La technologie des points quantiques est utilisée sur les téléviseurs QLED de Samsung. QLED signifie diode électroluminescente quantique. Les deux entreprises ont maintenant 30 jours pour convenir des termes d'un accord contraignant. Elles ont conjointement demandé un sursis au procès qui était prévu vendredi afin d'avoir le temps de finaliser cet accord.

SMALL-CAP - PERDANTS

Topps Tiles PLC, en baisse de 6,0% à 45,10 pence, fourchette sur 12 mois 37,00p - 67,60p. Le détaillant de carreaux dit avoir pris connaissance du fait que MS Galleon GmbH a contacté individuellement certains de ses actionnaires avec des informations qui contredisent les déclarations précédentes faites à Topps Tiles sur le lien entre l'approvisionnement et l'intérêt de MS Galleon dans la société. Topps Tiles dit croire que MS Galleon pourrait se préparer à lancer sa marque de vente au détail de carreaux Nexterio au Royaume-Uni, établissant un concurrent à Tops Tiles et créant ainsi un "autre conflit d'intérêt matériel" autour de l'approvisionnement. Note que plus de 41% des actionnaires de Topps Tiles se sont maintenant engagés à voter contre les résolutions réquisitionnées servies par MS Galleon lors de son assemblée générale annuelle le 18 janvier. Ces résolutions demandent que le président Darren Sharpland soit démis de ses fonctions, et que Lidia Wolfinger et Michal Martusiak soient nommés administrateurs non exécutifs. Wolfinger et Bartusiak sont tous deux employés de sociétés appartenant à MS Galleon. MS Galleon détient actuellement 30% de Topps Tiles.

Par Heather Rydings, journaliste économique senior d'Alliance News

