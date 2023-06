Nanofilm Technologies International Limited : DBS Bank conserve son opinion neutre

Nanofilm Technologies International Limited est une société basée à Singapour, qui fournit des solutions nanotechnologiques en Asie. La société fournit des solutions technologiques à travers une gamme d'industries. La société opère à travers trois segments : Les matériaux avancés, les équipements industriels et la nanofabrication. Le segment des matériaux avancés est un fournisseur de solutions scientifiques pour les matériaux avancés par le biais de solutions de surface et de nanotechnologies appliquées à une gamme d'industries finales. Le segment des équipements industriels conçoit et développe des équipements de revêtement, des lignes de nettoyage et des systèmes d'automatisation personnalisés, y compris le service après-vente, pour des clients sur des marchés sélectifs. Le segment Nanofabrication est un fabricant et un fournisseur de nanoproduits dans les lentilles d'imagerie optique et les composants sensoriels pour les produits finaux des clients. Ses services de solutions de surface impliquent l'utilisation de ses équipements de revêtement par arc cathodique sous vide filtré (FCVA) et FCVA-hybride avec dépôt physique en phase vapeur (PVD).

Secteur Produits chimiques de base