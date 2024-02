Nanofilm Technologies International Limited est un fournisseur de solutions nanotechnologiques. Les segments de la société comprennent les matériaux avancés, l'équipement industriel, la nanofabrication et Sydrogen. Le segment des matériaux avancés est un fournisseur de matériaux avancés par le biais d'une technologie propriétaire de revêtement sous vide dans une série d'industries finales. Le segment des équipements industriels conçoit et développe des équipements de revêtement, des lignes de nettoyage et des systèmes d'automatisation sur mesure, y compris le soutien après-vente pour les unités commerciales internes (Bus) et les ventes externes à des marchés sélectifs. Le segment Nanofabrication est un fabricant et un fournisseur de nanoproduits pour les lentilles d'imagerie optique et les composants sensoriels essentiels aux produits finaux des clients. Le segment Sydrogen est un fournisseur de composants critiques pour les piles à combustible grâce à ses revêtements diamantés conducteurs exclusifs et à ses solutions de systèmes de piles à combustible pour le marché de l'énergie hydrogène. Il propose des solutions de surface basées sur des dépôts sous vide.

Secteur Produits chimiques de base