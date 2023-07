Nanophase Technologies Corporation propose des solutions de santé basées sur des minéraux et des données scientifiques dans les domaines de la beauté et des sciences de la vie. La société propose une production complète, depuis les matériaux d'ingénierie, le développement de formulations et de produits finis, jusqu'à la fabrication commerciale et les capacités d'emballage. Ses capacités en ingénierie des matériaux lui permettent d'enrober et de disperser des matériaux à l'échelle nanométrique et non nanométrique pour les utiliser sur divers marchés de la santé de la peau, notamment dans les écrans solaires en tant qu'ingrédients pharmaceutiques actifs (API) et en tant que produits de soins de la peau entièrement développés, commercialisés et vendus par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Solesence, LLC. La société fabrique et fournit à ses clients des tonnes d'oxyde de zinc et de dioxyde de titane modifiés en surface, qui sont utilisés par de grandes entreprises mondiales de produits de consommation pour les écrans solaires et les produits de soins personnels axés sur la santé de la peau.

Secteur Chimie de spécialité