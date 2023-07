Nanosonics Limited a annoncé la nomination du Dr Tracey Batten en tant qu'administrateur non exécutif de Nanosonics à compter du 26 septembre 2023. Le Dr Batten apporte à Nanosonics une riche expérience dans le secteur des soins de santé, acquise pendant plus de 30 ans dans des rôles de direction et de non direction, ainsi que dans des rôles de praticien médical et de clinicien. Au cours de sa carrière, le Dr Batten a été PDG du groupe Imperial College Healthcare NHS Trust au Royaume-Uni, PDG du groupe St Vincent's Health Australia, PDG d'Eastern Health, PDG de Dental Health Services Victoria et a occupé divers autres postes de direction clinique et médicale.

Le Dr Batten est titulaire d'une licence en médecine et d'une licence en chirurgie de l'université de Melbourne, d'une maîtrise en administration de la santé de l'université de Nouvelle-Galles du Sud et d'un MBA de la Harvard Business School. Le Dr Batten est actuellement administrateur non exécutif de Medibank Private Ltd, du EBOS Group Limited, de l'Accident Compensation Corporation et du National Institute of Water and Atmospheric Research. En outre, le Dr Batten était auparavant directeur non exécutif d'Abano Healthcare Group Ltd. et de divers autres instituts de recherche, organisations caritatives et organismes industriels et gouvernementaux dans le domaine des soins de santé.