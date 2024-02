Nanosonics Limited est une société australienne spécialisée dans la prévention des infections. Les principales activités de la société comprennent la fabrication et la distribution du désinfecteur de sonde à ultrasons Trophon et de ses consommables et accessoires associés. Elle se concentre sur la recherche, le développement et la commercialisation de produits de contrôle des infections et de décontamination, ainsi que sur les technologies connexes. La technologie Trophon comprend des vibrations ultrasoniques à haute fréquence qui génèrent un brouillard de peroxyde d'hydrogène (H2O2) activé par voie sonore qui tue les bactéries, les champignons et les virus. Ses produits comprennent trophon2, Nanosonics Auditpro et trophon electron paramagnetic resonance (EPR). Le trophon2 de la société comprend la technologie d'identification par radiofréquence (RFID) AcuTrace, qui permet l'enregistrement numérique et la saisie des données relatives à la désinfection. Nanosonics Auditpro fournit des informations en temps réel sur les sondes à ultrasons, les opérateurs et les événements de contrôle des infections afin de gérer les pratiques de prévention des infections au sein des organisations.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés