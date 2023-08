NanoString Technologies, Inc. est un fournisseur d'outils pour les sciences de la vie destinés à la découverte et à la recherche translationnelle. Elle développe, fabrique et commercialise des technologies de matériaux biologiques pour les chercheurs en sciences de la vie dans les domaines de la génomique et de la protéomique. Ses plates-formes de produits comprennent le système d'analyse nCounter (nCounter), l'imageur moléculaire spatial CosMx, la plate-forme informatique spatiale AtoMx et le profileur spatial numérique GeoMx (GeoMx DSP). Le nCounter est un système numérique de détection et de comptage multi-applications qui établit directement le profil de centaines de molécules simultanément, en utilisant la chimie des codes-barres optiques. Sa plateforme nCounter est basée sur des instruments automatisés qui préparent et analysent des échantillons biologiques à l'aide de réactifs. GeoMx DSP est utilisé pour analyser des régions sélectionnées d'un échantillon biologique intact sans avoir à décomposer l'échantillon, ce qui permet aux chercheurs de voir comment l'expression des gènes peut varier dans ces régions. Son imageur moléculaire spatial CosMx est une plateforme de produits de biologie spatiale.