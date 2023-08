NanoVibronix, Inc. est une société d'appareils médicaux. La société se concentre sur le développement de dispositifs non invasifs d'activation de la réponse biologique en utilisant sa technologie d'ondes acoustiques de surface (SAW) de faible intensité. Ses principaux produits sont UroShield et PainShield. UroShield est un produit à base d'ultrasons conçu pour prévenir la colonisation bactérienne et le biofilm dans les sondes urinaires, accroître l'efficacité des antibiotiques et réduire la douleur et l'inconfort associés à l'utilisation des sondes urinaires. Il est commercialisé aux États-Unis dans le cadre de la politique de discrétion de la Food and Drug Administration (FDA) pendant la pandémie de COVID-19 et fait actuellement l'objet d'essais cliniques. PainShield est une technologie d'ultrasons thérapeutiques basée sur un patch pour traiter la douleur, les spasmes musculaires et les contractures articulaires en délivrant un effet ultrasonique localisé pour traiter la douleur et induire la cicatrisation des tissus mous dans une zone ciblée. La famille de produits PainShield comprend PainShield MD et PainShield Plus.