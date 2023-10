NanoViricides, Inc. est une société nano-biopharmaceutique. La société est engagée dans la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments pour combattre les infections virales en utilisant sa technologie de nanomédicaments. La technologie nanoviricide de la société permet des attaques directes en de multiples points d'une particule virale. La technologie des nanomédicaments permet également de s'attaquer à la reproduction intracellulaire rapide du virus en incorporant un ou plusieurs ingrédients pharmaceutiques actifs (API) au cœur du nanoviricide. La société développe actuellement un candidat médicament antiviral, le NV-CoV-2, pour le traitement des personnes malades infectées par le COVID-19. Son autre candidat médicament clinique, le NV-HHV-101, est une crème pour la peau destinée au traitement des éruptions cutanées dues au zona. La société propose également plusieurs autres programmes de développement de médicaments précliniques, notamment les virus de l'herpès simplex (HSV-1 qui cause les feux sauvages et HSV-2 qui cause les ulcères génitaux), le VIH/SIDA, la grippe, les virus de la dengue et Ebola/Marburg.

