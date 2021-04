Le fondateur, président et chef de la direction de NanoXplore remporte un prix Clean50 2021 du Canada

MONTRÉAL, 19 avr. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V: GRA et OTCQX:NNXPF) annonce que son fondateur, président et chef de la direction, Soroush Nazarpour, Ph. D., est lauréat d’un prix Clean50 2021 du Canada (www.clean50.com).



Les prix Clean50 du Canada sont remis chaque année par Delta Management Group et l'organisation Clean50 afin de reconnaître les 50 individus ou petites équipes, dans 16 catégories différentes, qui ont fait avancer la cause de la durabilité et du capitalisme propre au Canada au cours des deux dernières années.

« Soroush Nazarpour a été choisi après une sélection et une recherche des plus rigoureuses par Delta Management, avec les conseils de chercheurs internes et de conseillers externes, et fait partie des lauréats sélectionnés parmi un groupe initial d'environ 900 candidats hautement qualifiés. Soroush et son équipe de NanoXplore font progresser le développement durable à travers l’innovation en matière de développement des matériaux, en réduisant les émissions des transports en rendant les véhicules plus légers et les batteries des véhicules électriques plus efficaces, ainsi qu'en prolongeant la durée de vie des plastiques recyclés grâce à l'utilisation du graphène », a noté Gavin Pitchford, président et chef de la direction du Delta Management Group.

« Je suis honoré d'être à nouveau reconnu après l’avoir été, en 2020, comme membre de la Prochaine génération. Cette récompense reconnaît le travail que nous accomplissons tous chez NanoXplore et l'avenir de la durabilité grâce au graphène », a déclaré le Dr Soroush Nazarpour.

La semaine dernière, NanoXplore et Martinrea International Inc. ont annoncé la création d'une nouvelle coentreprise, VoltaXplore Inc., qui développera et produira des cellules de batteries pour véhicules électriques. Le graphène augmente la vitesse de charge et la capacité des batteries, tout en améliorant la sécurité en leur permettant de fonctionner à des températures plus basses.

À propos du Delta Management Group / des Prix Clean50 du Canada

Chef de fil en matière de recherche ESG, de développement durable et de technologies propres, le Delta Management Group a créé les prix Clean50 du Canada en 2011, qu'elle gère toujours. Ces prix ont été créés pour identifier, reconnaître et mettre en relation chaque année 50 leaders de la durabilité issus de tous les secteurs d'activité canadiens, afin de faciliter la compréhension, la collaboration et l'innovation dans la lutte pour limiter l'impact du changement climatique en deçà de 1,5 degré Celsius. Des prix annexes reconnaissent également 20 leaders émergents et les meilleurs projets de durabilité de l'année, et décernent des désignations pour l'ensemble des réalisations.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’expressions telles que “anticiper”, “croire”, “continuer”, “pourrait”, “estimer”, “prévoir”, “croître”, “s’attendre à”, “planifier”, “avoir l’intention de”, “prévoir”, “futur”, “orientation”, “peut”, “prévoir”, “projet”, “devrait”, “stratégie”, “cible”, “sera” ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.



Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

