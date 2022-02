NANOXPLORE : ANNONCE UN APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE PAR VOIE D'« ACQUISITION FERME » DE 30 MILLIONS DE DOLLARS

NANOXPLORE INC. ANNONCE UN APPEL PUBLIC À L'ÉPARGNE PAR VOIE D'« ACQUISITION FERME » DE 30 MILLIONS DE DOLLARS

MONTRÉAL - 15 février 2022 - NanoXplore Inc. (TSX : GRA) (« NanoXplore » ou la « Société ») est heureuse d'annoncer qu'elle a conclu une convention avec un syndicat de preneurs fermes, dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Corporation Canaccord Genuity (collectivement, les « preneurs fermes »), aux termes de laquelle les preneurs fermes ont convenu d'acheter 6 522 000 actions ordinaires de la Société (les « actions ordinaires »), au prix de 4,60 $ par action ordinaire (le « prix d'émission »), et de les offrir au public par voie d'un supplément de prospectus pour un produit brut total de 30 001 200 $ revenant à la Société (le « placement »).

Les preneurs fermes ont obtenu une option (l'« option de surallocation ») accordée par la Société pour acheter jusqu'à 978 300 actions ordinaires additionnelles au prix d'émission. L'option de surallocation peut être exercée, en totalité ou en partie, pour acheter des actions ordinaires comme le déterminent les preneurs fermes sur avis écrit à la Société, à tout moment dans les 30 jours suivant la date de clôture (au sens donné à ce terme ci-après).

Un supplément de prospectus au prospectus préalable de base simplifié, daté du 24 janvier 2022, sera déposé au plus tard au 17 février 2022 auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces du Canada. Les titres offerts aux termes des présentes n'ont pas été et ne seront pas inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933. Par conséquent, les titres ne peuvent pas être offerts, vendus ou remis, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et d'autres zones de compétence ou à une personne des États-Unis ou pour le compte d'une telle personne, sauf dans le cadre d'opérations dispensées des exigences d'inscription. Le présent communiqué n'est diffusé qu'à des fins d'information seulement et ne constitue pas une offre de vendre, ni la sollicitation d'une offre d'acheter, des titres de la Société dans un territoire.

La Société a l'intention d'affecter le produit net tiré du placement aux besoins généraux de l'entreprise qui peuvent comprendre la poursuite d'éventuelles acquisitions et le financement de ses stratégies de croissance.

La clôture du placement devrait avoir lieu le 24 février 2022 ou vers cette date ou à toute autre date dont la Société et les preneurs fermes peuvent convenir (la « date de clôture »), et est soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations des autorités en valeurs mobilières applicables, y compris la Bourse de Toronto (la « TSX »).

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une entreprise productrice de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et du transport. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et sur mesure renforcés par l'ajout de graphène à divers clients des domaines du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, au Québec. L'entreprise possède des usines de fabrication en Amérique du Nord et en Europe.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l'information disponible au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « futur »,« orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur le dépôt d'un supplément de prospectus, la clôture du placement, l'affectation du produit tiré du placement et l'approbation de la TSX.

L'information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d'incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l'adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l'état incertain et imprévisible de l'économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d'événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n'a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

NanoXplore Inc.

Soroush Nazarpour

Chef de la direction

[email protected]