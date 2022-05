NanoXplore Inc. annonce une conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre le mardi 17 mai 2022 et la nomination de son directeur des relations avec les investisseurs

MONTRÉAL, 10 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (TSX: GRA et OTCQC: NNXPF) ("NanoXplore") a le plaisir d'organiser une conférence téléphonique pour discuter des résultats de son troisième trimestre clos le 31 mars 2022, le mardi 17 mai 2022, à 8h30, heure de l'Est. Les résultats financiers seront publiés le lundi 16 mai 2022, après la clôture du marché.



Détails de l’appel conférence du T3

Quand: 17 mai 2022, à 8h30 heure de l’Est

Numéro d’appel: 1-866-696-5894 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou 416-340-2217 (région de Toronto)

Code du participant: 4177433#.

Veuillez appeler 10 minutes avant le début de la conférence téléphonique.

Une rediffusion de l’appel conférence sera disponible en composant le 1-800-408-3053 (sans frais au Canada et aux États-Unis) ou le 905-694-9451 et en entrant le code de participant 1955519#. La rediffusion sera disponible jusqu'au 23 mai 2022.

Nomination de Martin Gagné, Directeur des relations avec les investisseurs

NanoXplore a annoncé la nomination de Martin Gagné au poste nouvellement créé de directeur des relations avec les investisseurs, à compter du 2 mai 2022. Dans le cadre de ses fonctions, Martin supervisera tous les aspects des activités de relations avec les investisseurs et sera directement rattaché au PDG et fondateur Soroush Nazarpour. En tant que directeur des relations avec les investisseurs, il sera responsable de l'élaboration, de la mise en œuvre et de la gestion d'un plan stratégique pour les relations avec les investisseurs qui maximisera la visibilité de NanoXplore dans la communauté financière.

Martin apporte plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de l'investissement et détient les titres CPA et CFA. Avant de rejoindre NanoXplore, Martin a travaillé en tant qu'analyste principal et gestionnaire de portefeuille pour des sociétés de gestion d'actifs couvrant plusieurs industries sur les marchés d'actions canadiens et américains.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société spécialisée dans le graphène, un fabricant et un fournisseur de poudre de graphène en grand volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés enrichis en graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal.

