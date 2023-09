NanoXplore Inc. est une entreprise de graphène basée au Canada. La société et ses filiales sont engagées dans la fabrication et la fourniture de poudre de graphène à haut volume pour une utilisation sur les marchés industriels. La société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés enrichis en graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. Le groupe Carbon Technology de la société est spécialisé dans la vente de sa poudre de graphène GrapheneBlack. La poudre GrapheneBlack convient à une large gamme d'applications, elle est particulièrement utile pour améliorer les propriétés des plastiques et des polymères. La société sert les marchés, tels que le formage thermoplastique, les tuyaux en plastique et les films agricoles, le transport, les fils et câbles, les emballages électroniques. Les installations de fabrication de la société sont situées au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Secteur Chimie de spécialité