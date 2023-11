NOTES ANNEXES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES RÉSUMÉS NON AUDITÉS POUR LES PÉRIODES DE TROIS MOIS CLOSES LES 30 SEPTEMBRE 2023 ET 2022

[EN DOLLARS CANADIENS]

[Non audités - Sauf indication contraire, les montants sont exprimés en dollars canadiens]

1. NATURE DES ACTIVITÉS

NanoXplore Inc., et ses filiales (collectivement, « NanoXplore » ou la « Société »), est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a été constituée par fusion en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions par certificat de fusion daté du 21 septembre 2017 et son siège social est situé au 4500 boulevard Thimens, Montréal (Québec), Canada.

Les titres de NanoXplore sont négociés sur la Bourse de Toronto (« TSX ») sous le symbole « GRA » et également sur l'OTCQX sous le symbole « NNXPF ».

La Société a deux secteurs à présenter en fonction des produits : matériaux avancés, plastiques et produits composites et cellules de batterie [Note 9].

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de NanoXplore pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2023 et 2022 ont été revus et approuvés et leur publication a été autorisée par le Conseil d'administration de la Société, le 7 novembre 2023.

2. RÉSUMÉ DES PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

BASE DE PRÉSENTATION

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités de la Société et de ses filiales pour les périodes de trois mois closes les 30 septembre 2023 et 2022 ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») publiées par l'International Accounting Standards Board (l'« IASB ») et applicables à la préparation des états financiers intermédiaires y compris à IAS 34 Information financière intermédiaire.

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités sont présentés en dollars canadiens, la monnaie fonctionnelle de la Société, sauf indication contraire. Chaque entité de la Société détermine sa propre monnaie fonctionnelle et les éléments présentés dans les états financiers de chacune de ces entités sont comptabilisés dans cette monnaie fonctionnelle.

Les jugements, estimations et hypothèses comptables importants utilisés dans ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités sont conformes à ceux présentés dans les états financiers consolidés annuels audités les plus récents pour l'exercice clos le 30 juin 2023.

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités ont été préparés selon le principe de la continuité d'exploitation, au coût historique, à l'exception des actifs et passifs financiers classés comme actifs/passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net et évalués à la juste valeur. La direction est d'avis que la juste valeur des actifs et des passifs financiers comptabilisés dans les états financiers se rapproche de la valeur comptable.

BASE DE CONSOLIDATION

Ces états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités regroupent les états financiers de la Société et de ses filiales. Les filiales utilisent des méthodes comptables similaires et la même période d'établissement des états financiers que la société mère. Tous les transactions, soldes et gains ou pertes latents résultant de transactions intragroupes ont été éliminés.

