NanoXplore : T3-2023 Rapport de gestion intermédiaire

RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET NEUF MOIS CLOSES LES 31 MARS 2023 ET 2022 ________________________________________________________________________________________ [Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars canadiens] Le présent rapport de gestion intermédiaire contient un aperçu des activités de NanoXplore Inc., de sa performance et de sa situation financière pour les périodes de trois et neuf mois closes les 31 mars 2023 et 2022 et doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités pour les périodes de trois et neuf mois closes les 31 mars 2023 et 2022 et les états financiers consolidés audités pour les exercices clos les 30 juin 2022 et 2021. L'objectif de ce document est de fournir de l'information sur nos activités. L'information contenue dans les présentes est datée du 10 mai 2023, date à laquelle ce rapport de gestion a été approuvé par le Conseil d'administration de la Société. Vous trouverez plus de détails à notre sujet sur le site Web de NanoXplore, à l'adresse www.nanoxplore.ca, et sur SEDAR, à l'adresse www.sedar.com, y compris tous les communiqués de presse. Les états financiers ont été préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») applicables à la préparation des états financiers intermédiaires y compris à IAS 34 Information financière intermédiaire. La Société a appliqué uniformément les méthodes comptables utilisées dans la préparation de ses états financiers conformes aux IFRS, y compris les chiffres comparatifs. Nous faisons parfois référence aux mesures financières non conformes aux IFRS dans le rapport de gestion. Consultez la section « Mesures non conformes aux IFRS » pour de plus amples informations. Sauf indication contraire, les termes « nous », « notre », « nos », « NanoXplore » ou la « Société » désignent NanoXplore Inc. et ses filiales. « T3-2023 » et « T3-2022 » réfèrent aux périodes de trois mois closes les 31 mars 2023 et 2022 respectivement et « Cumul 2023 » et « Cumul 2022 » réfèrent aux périodes de neuf mois closes les 31 mars 2023 et 2022 respectivement. 1. AVERTISSEMENT EN MATIÈRE D'INFORMATION PROSPECTIVE Le présent rapport de gestion contient des déclarations prospectives relatives à la Société, au sens des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. Ces déclarations prospectives dépendent d'un certain nombre de facteurs et sont exposées des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer de ceux attendus. La Société considère que les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, mais elle informe le lecteur que les hypothèses concernant des événements futurs, dont beaucoup sont indépendants de notre volonté, pourraient se révéler incorrectes, car elles sont exposées à des risques et des incertitudes inhérents à ses activités. La direction n'assume aucune obligation de mettre

jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations sur des événements futurs, sauf lorsque les autorités réglementaires l'exigent. Ce rapport de gestion contient des déclarations prospectives. Lorsqu'ils sont utilisés dans ce rapport de gestion, les mots pourrait », « serait », « aurait », « sera », « avoir l'intention », « planifier », « anticiper », « croire », « chercher », « proposer »,

estimer », « projeter » et « s'attendre », et les expressions similaires, visent à identifier des déclarations prospectives. Plus particulièrement, le présent rapport de gestion contient des déclarations prospectives concernant, entre autres, les objectifs commerciaux, la croissance prévue, les résultats d'exploitation, le rendement, les projets et occasions d'affaires et les résultats financiers. Ces déclarations portent sur des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans ces déclarations prospectives. Ces déclarations reflètent les opinions alors actuelles de NanoXplore concernant les événements futurs basés sur certains faits et hypothèses et sont exposées à certains risques et incertitudes, y compris, sans s'y limiter, des changements dans les facteurs de risque décrits dans la section portant sur les risques et incertitudes du présent rapport de gestion. Les déclarations prospectives sont basées sur certaines attentes et hypothèses clés formulées par NanoXplore, y compris les attentes et les hypothèses concernant la disponibilité des ressources en capital, la performance de l'entreprise, les conditions du marché et la demande des clients. Bien que NanoXplore estime que les attentes et les hypothèses sur lesquelles ces déclarations prospectives sont fondées sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car rien ne garantit qu'elles se révéleront exactes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, la performance ou les réalisations réels de NanoXplore diffèrent de ceux décrits dans le présent rapport de gestion, y compris, sans s'y limiter, ceux énumérés ci-dessus, ceux décrits dans la section portant sur les risques et incertitudes du présent rapport de gestion, ainsi que les hypothèses sur lesquelles ils sont fondés pouvant se révéler incorrectes. Ces facteurs ne doivent pas être considérés comme exhaustifs. Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives s'avéraient incorrectes, les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux décrits dans le présent rapport de gestion comme prévu, planifié, anticipé, cru, recherché, proposé, estimé ou attendu, et nul ne devrait se fier outre mesure aux déclarations prospectives. Sauf si la loi l'exige, NanoXplore n'a pas l'intention de mettre à jour ces déclarations prospectives, et n'a aucune obligation à cet égard. Les déclarations prospectives contenues dans ce rapport de gestion sont explicitement visées par ces mises en garde. 1

Les déclarations prospectives contenues dans le présent rapport de gestion, qui portent sur les résultats d'exploitation, la situation financière ou les flux de trésorerie prospectifs sont fondées sur des hypothèses concernant des événements futurs, y compris des conditions économiques et des plans d'action proposés, sur la base de l'évaluation faite par la direction de NanoXplore des informations pertinentes actuellement disponibles. Les lecteurs sont avisés que les informations sur les perspectives contenues dans le présent rapport de gestion ne doivent pas être utilisées à d'autres fins que celles pour lesquelles elles sont divulguées aux présentes, selon le cas. 2. SURVOL DES ACTIVITÉS PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE NanoXplore Inc est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. La Société a été constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions aux termes d'un certificat de fusion daté du 21 septembre 2017 et son siège social est situé au 4500 boulevard Thimens, Montréal (Québec), Canada. Le 15 juillet 2021, NanoXplore Inc. est passée de la Bourse de croissance TSX de Toronto à la Bourse de Toronto (« TSX »). Les titres de NanoXplore sont négociés sous le symbole « GRA » sur la TSX et également sur l'OTCQX sous le symbole « NNXPF ». La Société détient les filiales suivantes : NanoXplore Switzerland Holding SA (« NanoXplore Switzerland »), basée en Suisse, avec une participation de 100 % [2022 - 100 %]. NanoXplore Switzerland détient 100 % de CEBO Injections SA (« CEBO »);

NanoXplore Holdings USA, Inc (« NanoXplore Holdings USA »), basée aux États-Unis, avec une participation de 100 % [2022 - 100%]. NanoXplore Holdings USA détient 100 % de NanoXplore USA, Inc;

États-Unis, avec une participation de 100 % [2022 - 100%]. NanoXplore Holdings USA détient 100 % de NanoXplore USA, Inc; Sigma Industries Inc. (« Sigma »), basée au Canada, avec une participation de 100 % [2022 - 100 %]. Sigma a deux filiales actives entièrement détenues: Faroex Ltd., basée au Manitoba, et René Matériaux Composites Ltée, basée au Québec. René Matériaux Composites Ltée a une filiale active entièrement détenue: RMC Advanced Technologies Inc., basée aux États-Unis;

États-Unis; Canuck Compounders Inc. (« Canuck »), basée au Canada, avec une participation de 100 % [2022 - 100%];

VoltaXplore Inc. (« VoltaXplore »), basée au Canada, avec une participation de 100 % [2022 - 50%]. FAITS SAILLANTS FINANCIERS CLÉS Des revenus de client plus élevés pour le T3-2023 de 31,125,291 $ comparativement à 27 997 816 $ pour le T3-2022, ce qui représente une augmentation de 11%;

T3-2023 de 31,125,291 $ comparativement à 27 997 816 $ pour le T3-2022, ce qui représente une augmentation de 11%; La marge brute sur les revenus de client record de 18,3% au T3-2023 comparativement à 9,7% au T3-2022;

T3-2023 comparativement à 9,7% au T3-2022; Le BAIIA ajusté (1) record de 451 705 $ au T3-2023 comparativement à -2 384 227 $ au T3-2022;

record de 451 705 $ au T3-2023 comparativement à -2 384 227 $ au T3-2022; Les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation étaient une fois de plus positifs de 1 593 497 $ pour le T3-2023, amenant le Cumul 2023 à 751 847 $, une amélioration significative par rapport au Cumul 2022 et aux années précédentes;

T3-2023, amenant le Cumul 2023 à 751 847 $, une amélioration significative par rapport au Cumul 2022 et aux années précédentes; Liquidités totales de 47 775 756 $ au 31 mars 2023, dont la trésorerie et équivalents de trésorerie de 37 422 456 $;

Dette à long terme totale de 8 312 297 $ au 31 mars 2023. FAITS SAILLANTS Au cours de la période de neuf mois close le 31 mars 2023, la Société a continué de se concentrer sur le développement de marchés pour ses produits de graphène et sur le développement en aval des additifs et des produits prémélangés qui facilitent cette introduction. La Société a réussi à intégrer le GrapheneBlack dans quelques flux de produits, tant en interne qu'en externe. La Société poursuit son engagement auprès de nombreux clients potentiels qui valident actuellement le GrapheneBlack et les mélanges-maîtres, concentrés et produits enrichis de GrapheneBlack. Le BAAIA ajusté est une mesure non conforme aux IFRS et le rapprochement se trouve dans la section « Résultats globaux » 2

RAPPORT DE GESTION INTERMÉDIAIRE POUR LES PÉRIODES DE TROIS ET NEUF MOIS CLOSES LES 31 MARS 2023 ET 2022 ________________________________________________________________________________________ Au cours du trimestre, la Société a annoncé son plan stratégique et d'investissement sur 5 ans et a commencé à l'exécuter. Le plan représente une augmentation de la capacité de production de graphène, de matériaux pour batteries et de mélanges maîtres, composés et composites améliorés au graphène. La Société informera régulièrement ses actionnaires de l'évolution du plan. La Société travaille activement à la mise en place de son centre de recherche et développement axé sur les batteries. Elle a loué un emplacement à proximité du siège social et met en place des systèmes de production à l'échelle pilote pour les matériaux actifs d'anode et pour les additifs conducteurs et de performance. Macroéconomie et problèmes de la chaîne d'approvisionnement La pandémie de COVID-19 et ses effets collatéraux néfastes sur l'approvisionnement en matériaux et sur la disponibilité de la main-d'œuvre ainsi que le conflit armé entre la Russie et l'Ukraine continuent de faire partie du paysage macroéconomique actuel. Au cours des derniers mois, les effets défavorables qui en ont résulté se sont stabilisés et perturbent moins nos opérations qu'auparavant. Une détérioration importante de l'un ou l'autre de ces éléments pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités et les résultats d'exploitation de la Société. La Société s'attend à pouvoir continuer à réagir face à ces perturbateurs externes de manière réfléchie, prudente et résolue en mettant l'accent sur la santé et la sécurité, la conservation de la trésorerie et le maintien de sa position de liquidité. VoltaXplore Le 24 mars 2023, NanoXplore Inc. a acheté la participation de 50% de Martinrea Innovation Developments Inc. dans VoltaXplore pour une contrepartie globale en actions de 9 987 586 $. NanoXplore détient désormais 100% de VoltaXplore, un manufacturier de batteries Li-ion enrichis de graphène pour desservir le marché du transport électrique et du stockage réseau. Le gouvernement du Canada a reconnu l'importance cruciale de la fabrication de technologies propres en introduisant un crédit d'impôt à l'investissement (« CII ») remboursable de 30% dans son budget de 2023. Cette initiative du gouvernement fédéral, ainsi que le soutien financier provincial, est conforme avec la décision de NanoXplore d'aller de l'avant avec la construction d'une giga-usine de cellules de batteries de 2GWh au Québec. À sa capacité nominale, l'installation pourrait produire jusqu'à 130 millions de cellules par an. Le CII et le soutien financier de la province ont été des étapes importantes pour NanoXplore et VoltaXplore. VoltaXplore prévoit finaliser le reste du financement dans les prochains mois afin de pouvoir commencer la construction au début de l'année civile 2024. Inclusion dans l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX Le 16 septembre 2022, après la fermeture des marchés, la Société a été ajoutée à l'indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX dans le cadre du rééquilibrage semestriel. Achat des actifs de XG Sciences Inc. Le 25 août 2022, la Société a acheté une partie importante des actifs de XG Sciences Inc. (« XG » ou « XG Sciences ») pour un montant de 3 000 000 $ US dans le cadre d'une vente réalisée par le créancier garanti principal de XG conformément à l'article 9 de l'adoption par le Michigan du « Uniform Commercial Code ». La Société et le créancier principal ont conclu un accord d'achat d'actifs en vertu duquel la Société acquiert, entre autres, la plate-forme de fraisage mécanique de XG, le laboratoire de recherche et développement et tous les brevets et marques déposées délivrés et en attente. la suite de la transaction, la Société possède désormais tous les brevets et demandes de brevets, y compris un portefeuille de

7 brevets (6 délivrés et 1 en attente) de matériaux pour batteries au silicium-graphène et toutes les marques déposées de XG. Cela complète les propriétés intellectuelles et le savoir-faire existants de la Société liés au graphène et aux matériaux composites graphène-silicium pour les batteries Li-ion. La Société a déplacé tous les actifs de Lansing, au Michigan, au Canada pour établir une installation de R&D dédiée aux matériaux de batterie. La Société a loué un emplacement à proximité du siège social et a déjà installé certains des actifs de R&D de XG dans cette installation. Cette installation comprendra des systèmes de production à l'échelle pilote pour les matériaux actifs d'anode et pour les additifs conducteurs et de performance et intégrera les secrets commerciaux et le savoir-faire acquis de XG dans les connaissances existantes de la Société. De plus, la Société prévoit d'utiliser ces actifs pour construire une usine de matériaux d'anode en silicium-graphène d'une capacité de production de 100 à 200 tonnes par an en 2023. Liquidités totales Au 31 mars 2023, la Société disposait de liquidités totales de 47 775 756 $, comprenant la trésorerie et les équivalents de trésorerie ainsi que des montants disponibles aux termes de ses emprunts bancaires. 3