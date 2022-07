NanoXplore annonce des changements à la direction et au conseil d'administration

MONTRÉAL, 13 juill. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF) annonce aujourd'hui qu'après plus de huit ans avec NanoXplore, Luc Veilleux, Chef de la direction financière, quittera la Société de ses fonctions le 18 juillet 2022 et rejoindra VoltaXplore en tant que Chef de la direction financière. Il restera au sein de la Société jusqu'au 1er septembre 2022 pour assurer une transition efficace. Luc a plus de 25 ans d'expérience en gestion exécutive, financière et opérationnelle dans les industries manufacturières et minières. Il a notamment occupé les postes de chef de la direction financière de Mason Graphite, de président de Maxi Canada et de chef de la direction financière d'Imerys Graphite and Carbon. M. Veilleux, avec son éthique de travail et son talent, a grandement contribué au développement de NanoXplore.



« Au nom de tout le monde chez NanoXplore, j'aimerais exprimer ma gratitude à Luc pour son leadership exceptionnel, son altruisme et sa gestion financière. Luc a joué un rôle crucial dans le succès et la croissance de NanoXplore en aidant à jeter les bases solides qui soutiennent l'innovation, la présence mondiale et la solidité financière de l'entreprise. Je suis impatient de continuer à travailler avec Luc dans VoltaXplore », a déclaré Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore.

« Je suis profondément reconnaissant de l'opportunité d'avoir servi en tant que chef de la direction financière de NanoXplore. Les compétences que j'ai renforcées en travaillant avec NanoXplore ont été inestimables et j'ai hâte de passer à la prochaine étape de ma vie professionnelle », a ajouté Luc Veilleux.

NOMINATION DU NOUVEAU CHEF DE LA DIRECTION FINANCIÈRE, M. PEDRO AZEVEDO

NanoXplore annonce la nomination de Pedro Azevedo au poste de chef de la direction financière à compter du 18 juillet 2022. Jusqu'à récemment, M. Azevedo était chef de la direction financière de Tarkett Sports, une division de la société de fabrication mondiale cotée en bourse Tarkett S.A. Auparavant, il a occupé une variété de postes allant de la comptabilité analytique à différentes fonctions de contrôleur d'entreprise. M. Azevedo a joué un rôle déterminant dans la démonstration de ses compétences et de ses qualités de chef. Il apporte une vaste expérience dans la fabrication, les opérations et les fusions et acquisitions. M. Nazarpour a ajouté : « Je suis ravi d'accueillir Pedro chez NanoXplore. C'est un dirigeant à fort impact qui apporte un mélange de discipline opérationnelle et financière. Il sera un partenaire solide dans la poursuite de notre croissance. »

CHANGEMENTS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mme Nathalie Pilon a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de NanoXplore le 4 juillet 2022 dernier, afin de pouvoir concentrer ses efforts à d'autres tâches professionnelles. La Société tient à remercier chaleureusement Mme Pilon pour ses services. Le conseil d'administration, en collaboration avec la société, a débuté la recherche d'un successeur.

« Au nom de notre conseil d'administration, nous remercions Nathalie pour son service et son engagement envers la Société. Nous apprécions grandement le leadership, la perspicacité et l'expertise que Nathalie a fourni depuis son arrivée. », a commenté Benoit Gascon, administrateur principal du conseil d'administration de NanoXplore Inc.

À PROPOS DE NANOXPLORE INC.

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, Relations avec les investisseurs

martin.gagne@nanoxplore.ca

Tél : 438.476.1342