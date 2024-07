MONTRÉAL, 05 juill. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), un chef de file mondial du graphène, annonce la nomination de Mme Hélène V. Gagnon à son conseil d'administration.



Hélène V. Gagnon est cheffe de la direction du Développement durable et Vice-présidente principale, Engagement des parties prenantes chez CAE Inc. (« CAE ») et elle est membre du Comité de direction. Elle dirige la stratégie entourant le développement durable, l’environnement, santé et sécurité, ainsi que les impacts sociaux de CAE à travers l’ensemble de ses opérations mondiales pour rendre le monde plus sécuritaire. Elle est responsable des communications mondiales de CAE avec les employés, les médias et autres parties prenantes, ainsi que de la collaboration, des programmes gouvernementaux (R&D) et des partenariats académiques. Elle supervise également la stratégie d'entreprise de diversité, d'équité et d'inclusion de CAE et les relations avec les peuples autochtones.

Avant de rejoindre CAE en 2015, elle a occupé des postes de direction dans les affaires publiques, les communications et la responsabilité sociale des entreprises dans l'industrie minière (Noranda/Falconbridge) et dans le secteur manufacturier (Bombardier Transport et Bombardier Aéronautique). Elle a commencé sa carrière en 1995 au sein du cabinet d'avocats Fasken en tant que spécialiste en droit de l'environnement.

Mme Gagnon est membre indépendante du conseil d'administration d'Hydro-Québec depuis 2015 et préside son Comité de gouvernance et de responsabilité sociale des entreprises. Elle a siégé au conseil des Aéroports de Montréal pendant 9 ans jusqu'en 2023 et a agi en tant que vice-présidente.

Mme Gagnon détient deux diplômes en droit de la faculté de droit de l'Université McGill (B.C.L. et LL.B) et une maîtrise en administration publique et politique publique de la London School of Economics (M.Sc). Elle est membre du Barreau du Québec et Fellow (FCPRS) de la Société canadienne des relations publiques. Elle a reçu plus de 70 récompenses, dont celle des 50 meilleurs cadres dirigeants au Canada du Globe and Mail Report on Business en 2022.

Cameron Harris, Directeur principal de NanoXplore, a déclaré : «Je suis ravi d'accueillir Hélène au sein de notre conseil d'administration. Je n'ai aucun doute qu'elle jouera un rôle essentiel dans l'orientation de NanoXplore pour atteindre ses objectifs. Sa vaste expertise en développement durable, engagement des parties prenantes et transformation culturelle sera bénéfique au plan de croissance futur de NanoXplore. »

A propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore est une société de graphène, un fabricant et fournisseur de poudre de graphène à haut volume destinée aux marchés du transport et de l'industrie. La Société fournit des produits plastiques et composites standard et personnalisés améliorés au graphène à divers clients des secteurs du transport, de l'emballage, de l'électronique et d'autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies de silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter www.nanoxplore.ca/fr.

