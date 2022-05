NanoXplore annonce une amélioration de ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l'année 2022

MONTRÉAL, 16 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou « la Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une Société leader mondial dans le domaine du graphène, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 mars 2022.



FAITS SAILLANTS

Les revenus de client records ont atteint 28,0 millions $ en T3-2022, soit une augmentation de 51,9 % par rapport au T2-2022

Augmentation des ventes de graphène, y compris les ventes faites à Gerdau Grafeno LTDA

Le BAIIA ajusté* s'est élevé à -2,2 millions $, ce qui représente une amélioration par rapport aux -3,1 millions $ de T2-2022

Les liquidités totales s'élèvent à 62,9 millions $ au 31 mars 2022, y compris 56,1 millions $ en trésorerie et les équivalents de trésorerie

Le total de la dette à long terme au 31 mars 2022 s’élève à 9,7 millions $

Augmentation des prévisions de revenus à 90 millions $, contre 85 millions $ annoncés précédemment pour l’exercice se terminant le 30 juin 2022.

APERÇU

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Je suis très satisfait de la performance de NanoXplore au T3-2022, car nous avons réalisé des revenus de client records et un BAIIA ajusté conformes à nos attentes malgré les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Nous restons en bonne voie pour atteindre notre objectif annuel de revenus pour l'exercice 2022 et pour réaliser un BAIIA ajusté positif au quatrième trimestre. »

Luc Veilleux, chef des finances, a déclaré : « Les revenus de client se sont améliorés de 51,9 % au troisième trimestre de 2022 pour atteindre 28,0 millions $ par rapport au trimestre précédent. Cette augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, l'acquisition de Canuck réalisée le 15 décembre 2021 et une hausse supplémentaire des prix de vente. Le BAIIA ajusté s'est amélioré de 0,9 million $ par rapport au T2-2022 pour atteindre -2,2 millions $ au T3-2022. Cet écart positif est dû à un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, et à la hausse supplémentaire des prix de vente. »

Tous les montants figurant dans ce communiqué de presse sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Les résultats d'exploitation peuvent inclure certains éléments inhabituels et autres qui ont été divulgués séparément, le cas échéant, afin de fournir une évaluation claire des résultats sous-jacents de la Société. En plus des mesures IFRS, la direction utilise des mesures non conformes aux IFRS dans les informations fournies par la Société qui, selon elle, constituent la base la plus appropriée pour évaluer les résultats de la Société.

T3-2022 T2-2022 T1-2022 $ $ $ Revenus de client 27 997 816 18 425 908 17 830 017 BAIIA ajusté * (2 195 119 ) (3 113 136 ) (3 842 930 )



A. PÉRIODES DE TROIS MOIS

Revenus

T3-2022 T3-2021 Variation T2-2022 Variation $ $ $ % $ $ % Revenus de client 27 997 816 17 619 603 10 378 213 59 % 18 425 908 9 571 908 52 % Autres revenus 408 934 802 133 (393 199 ) (49 %) 375 579 33 355 9 % Revenus totaux 28 406 750 18 421 736 9 985 014 54 % 18 801 487 9 605 263 51 %



Les revenus de client sont passés de 18 425 908 $ au trimestre précédent (T2-2022) à 27 997 816 $ au trimestre en cours (T3-2022). L’augmentation provient principalement d’un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, de l’acquisition de Canuck et de la hausse supplémentaire des prix de vente. Malgré l'augmentation des revenus de client, ceux-ci continuent d’être affectés négativement, car certains de nos principaux clients ont dû ralentir leur cadence de production en raison de problèmes d'approvisionnement (semi-conducteurs, entre autres), alors que d'autres clients n'ont toujours pas retrouvé leur niveau pré-pandémie (autocars et secteurs industriels).

Les revenus de client sont passés de 17 619 603 $ au trimestre comparable de l’année dernière (T3-2021) à 27 997 816 $ au trimestre en cours (T3-2022). L’augmentation s'explique principalement par un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène, des revenus provenant de l’acquisition de Canuck en décembre 2021, des nouveaux programmes de ventes, de l’augmentation supplémentaire des prix de vente et des revenus d’outillage variables plus élevés.

Les autres revenus sont passés de 802 133 $ au trimestre de l’année dernière (T3-2021) à 408 934 $ au trimestre en cours (T3-2022). La diminution s'explique par le programme de la SSUC mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19. La Société a reçu néant $ dans le cadre de ce programme au cours du T3-2022, comparativement à 590 510 $ au cours de T3-2021 vu que le programme s’est terminé en octobre 2021.

BAIIA ajusté

Le BAIIA ajusté s’est amélioré, passant de -3 113 136 $ au cours du trimestre précédent (T2-2022) à -2 195 119 $ au cours du trimestre en cours (T3-2022). L’amélioration provient principalement du mixte de produit et de prix de vente plus élevés qui a influencé positivement la marge brute sur les revenus totaux.

B. PÉRIODES DE NEUF MOIS

Revenus

Cumul 2022 Cumul 2021 Variation $ $ $ % Revenus de client 64 253 741 47 045 864 17 207 877 37 % Autres revenus 1 772 942 4 416 370 (2 643 428 ) (60 %) Revenus totaux 66 026 683 51 462 234 14 564 449 28 %



Les revenus de client sont passés de 47 045 864 $ pour la période de l’année dernière (Cumul 2021) à 64 253 741 $ pour la période en cours (Cumul 2022). L’augmentation s'explique principalement par ce qui suit :

Un mixte de produit positif, incluant des produits enrichis de graphène;

L’effet des revenus de Canuck étant donné que l’acquisition a été complétée le 15 décembre 2021;

Le plein impact des revenus de l'usine de Continental Structural Plastics-Newton (« Usine de CSP Newton »), étant donné que l'acquisition a été finalisée le 11 septembre 2020;

Les revenus d'outillage variables sont plus élevés pour la période en cours qu'à la même période de l’année dernière;

Le volume des revenus de client a été affecté négativement, car certains de nos principaux clients ont dû ralentir leur cadence de production en raison de problèmes d'approvisionnement (semi-conducteurs, entre autres), alors que d'autres clients n'ont toujours pas retrouvé leur niveau pré-pandémie (autocars et secteurs industriels). La baisse de volume a été contrebalancée par des augmentations de prix et de nouveaux programmes de ventes;

Il y a eu une incidence négative des devises (USD/CAD) sur les revenus pour la période en cours.

Les autres revenus sont passés de 4 416 370 $ pour la période de l’année dernière (Cumul 2021) à 1 772 942 $ pour la période en cours (Cumul 2022). La diminution s'explique par le programme de la SSUC mis en place par le gouvernement fédéral canadien pour aider les entreprises à faire face à la pandémie de la COVID-19. La Société a reçu 840 249 $ dans le cadre de ce programme durant la période en cours, comparativement à 3 718 114 $ durant la période de l’année passée comme le programme s’est terminé en octobre 2021.

Des informations supplémentaires sur la Société, y compris le rapport de gestion intermédiaire de la Société pour les trois et neuf mois closes le 31 mars 2022 et 2021 (le « rapport de gestion ») et les états financiers consolidés intermédiaires résumés de la Société pour les trois et neuf mois closes le 31 mars 2022 et 2021 (les « états financiers intermédiaires »), sont disponibles sur le site www.nanoxplore.ca.

* Mesures non conformes aux IFRS

Les états financiers consolidés intermédiaires résumés ont été préparés à partir des résultats et des informations financières déterminés selon les IFRS. Cependant, la Société considère certaines mesures financières non conformes aux IFRS comme des informations supplémentaires utiles pour mesurer la performance et la situation financières de la Société. Ces mesures, qui, selon la Société, sont largement utilisées par les investisseurs, les analystes en valeurs mobilières et d'autres parties intéressées pour évaluer la performance de la Société, n'ont pas de signification normalisée prescrite par les IFRS et peuvent donc ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés cotées en bourse. Elles ne doivent pas non plus être interprétées comme une alternative aux mesures financières déterminées conformément aux IFRS. Les mesures non conformes aux IFRS comprennent le « BAIIA ajusté »

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

NanoXplore tiendra une conférence téléphonique demain, le 17 mai 2022, à 8h30 EST, pour examiner les résultats du troisième trimestre de l'exercice 2022. Soroush Nazarpour, PDG et président de NanoXplore, et Luc Veilleux, directeur financier, animeront l'événement. Le numéro à composer pour la conférence est le 1-866-696-5894 ou le 416-340-2217, tandis que le code d'accès est le 4177433#. Un enregistrement de cet événement sera accessible en appelant le 1-800-408-3053 et en entrant le code 1955519# sur votre téléphone. Cet enregistrement sera disponible jusqu'à 23 h 59 le 23 mai 2022.

À PROPOS DE NANOXPLORE

NanoXplore Inc est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

INFORMATIONS PROSPECTIVES

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

