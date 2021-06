NanoXplore : conclut un accord afin de fournir du GrapheneBlackTM à Techmer PM, LLC 16/06/2021 | 12:32 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires NanoXplore conclut un accord afin de fournir du GrapheneBlackTM à Techmer PM, LLC juin 16, 2021

6:22 Montréal, Québec - le 16 juin 2021 - NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSXV : GRA et OTCQX : NNXPF) annonce qu'elle a conclu un contrat d'approvisionnement pluriannuel avec Techmer PM, LLC (« Techmer PM »), visant ses produits de la gamme GrapheneBlack™, lequel contrat inclut une exclusivité par client. Basée au Tennessee, Techmer PM est l'un des plus grands mélangeurs de plastiques en Amérique du Nord et se spécialise dans la modification et le réglage fin des propriétés des polymères techniques. Grâce à sa capacité de fabrication mondiale, Techmer PM commercialisera ses composés plastiques améliorés au graphène à un éventail d'industries en vue de nombreuses utilisations finales et applications. Le graphène peut apporter de nombreux avantages à diverses formulations de plastiques, notamment en renforçant la solidité des résines recyclées, en améliorant les propriétés de conductivité électrique, en permettant d'alléger les produits et en renforçant l'efficacité des barrières ainsi que la résistance chimique. L'objectif de Techmer PM est de fournir les propriétés les plus performantes possibles pour un large éventail de composés et de produits finaux, ce qui fait de cet accord une collaboration technologique de grande importance pour la Société. Michael A. McHenry, chef de la direction de Techmer PM, a déclaré :

« Nous sommes une entreprise de conception de matériaux qui utilise des technologies de pointe pour mettre au point des solutions axées sur le client et le marché. L'accord à long terme avec NanoXplore complète notre approche, qui consiste à personnaliser des solutions pour maximiser la performance grâce à des collaborations et à l'utilisation de technologies de pointe. » Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a déclaré :

« Cet accord est particulièrement excitant, car il nous permet de mettre davantage l'accent sur la valeur du graphène et d'améliorer le profil de notre marque GrapheneBlack™. Il favorise également la collaboration avec un leader sur le marché américain et renforce nos efforts pour élargir l'utilisation du graphène. » À propos de NanoXplore Inc. NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l'emballage et de l'électronique, ainsi que dans d'autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe. À propos de Techmer PM, LLC

Fondée en 1981, Techmer PM se spécialise dans la modification et le réglage fin des propriétés des polymères techniques. Techmer PM prospère en s'associant et en collaborant avec des transformateurs de matières plastiques, des fabricants, des concepteurs, des prescripteurs et des propriétaires de marques. S'appuyant sur un large portefeuille de résines -- des polyoléfines au PEEK -- Techmer PM aide les fabricants à améliorer les fonctions et l'apparence des produits sur de nombreux marchés d'utilisation finale. La société exploite sept usines en Amérique du Nord et possède une vaste expertise dans pratiquement tous les processus liés au plastique et aux fibres, de la fabrication d'additifs et de films soufflés aux non-tissés, au moulage par injection et à l'extrusion de feuilles. Techmer PM a été reconnue par la publication Plastics News comme « l'un des meilleurs endroits où travailler » dans l'industrie au cours de six des huit dernières années. Pour en savoir plus, visitez techmerpm.com.



Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l'hypothèse a été formulée et sur l'expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d'autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s'avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l'utilisation d'expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s'attendre à », « planifier », « avoir l'intention de », « prévoir », « futur », « orientation », « peut », « prévoir », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs. Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d'incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l'exige, NanoXplore ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Pour Techmer PM, LLC : Steve Loney

Directeur du développement de marchés

Techmer PM LLC

+1 (951) 903-9111

[email protected] Pour NanoXplore Inc : Soroush Nazarpour

Président et Chef de la direction

NanoXplore Inc.

+1 (514) 935-1677

[email protected] Share the news? Partager sur facebook Share on Facebook Partager sur twitter Share on Twitter Partager sur linkedin Share on Linkdin Partager sur email Email Précédent Previous Le fondateur, président et chef de la direction de NanoXplore remporte un prix Clean50 2021 du Canada Attachments Original document

Permalink Disclaimer NanoXplore Inc. published this content on 16 June 2021 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 16 June 2021 10:31:02 UTC.

© Publicnow 2021 Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur NANOXPLORE INC. 12:32 NANOXPLORE : conclut un accord afin de fournir du GrapheneBlackTM à Techmer PM,.. PU 19/04 Le fondateur, président et chef de la direction de NanoXplore remporte un pri.. GL