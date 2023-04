NanoXplore nomme Joseph Peter, ancien chef de la direction financière de la Nissan Motor Corporation, à son conseil d'administration

MONTRÉAL, 06 avr. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. («NanoXplore» ou la «Société») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), chef de file mondial dans le domaine du graphène, a nommé M. Joseph G. Peter comme nouveau membre de son conseil d'administration. Ayant travaillé pendant plus de 35 ans dans l'industrie automobile, M. Peter apporte, ainsi, au conseil d'administration une expérience et une expertise considérables. Il a été chef de la direction financière de la Nissan Motor Corporation de 2009 à 2018. Avant de rejoindre Nissan, il a passé 25 ans chez General Motors Corporation, où il a occupé plusieurs postes de direction, notamment en tant que chef de la direction financière pour les opérations nord-américaines et internationales.



En tant que chef de la direction financière de Nissan, M. Peter occupait un rôle vaste et diversifié, comprenant, notamment, la responsabilité de l'ensemble de la stratégie financière de l'entreprise, tout en travaillant en étroite collaboration avec la direction opérationnelle et régionale. Depuis 2009, il était responsable de l'activité financière mondiale de l'entreprise, notamment du contrôle financier, de la comptabilité, de la trésorerie, des relations avec les investisseurs, de la fiscalité et du soutien aux fusions et acquisitions. En outre, M. Peter était responsable des opérations et des résultats nets pour les activités de financement de Nissan au niveau mondial, ainsi que de la performance et de l'administration des sociétés affiliées de Nissan et de ses opérations SI/TI au niveau mondial. Il a été membre du comité exécutif de Nissan et président du conseil d'administration des sociétés de financement de Nissan situées au Japon, aux États-Unis et au Mexique. M. Peter est titulaire d'un MBA et d’un baccalauréat en finance d’entreprise de la Wayne State University.

« À une époque aussi charnière de l'histoire de NanoXplore, nous sommes ravis d'accueillir M. Peter au sein de son conseil d'administration. La vaste expérience de Joseph et sa connaissance de l'industrie automobile seront déterminantes pour la croissance de NanoXplore. Son leadership aidera à guider la Société dans ses prochaines étapes d'expansion. Il nous apportera des perspectives éprouvées dans la mise en œuvre de notre plan stratégique quinquennal et nous permettra d'élargir notre exposition à de nombreux acteurs clés de l'industrie des transports, ce qui contribuera également au succès de la gigafactory de VoltaXplore », a déclaré Benoît Gascon, administrateur principal du conseil d'administration de NanoXplore.

La Société souhaite également annoncer que Mme Jodie Morgan a décidé de se retirer du conseil d'administration de NanoXplore pour se consacrer à d'autres tâches professionnelles. Toute l'équipe de NanoXplore tient à remercier chaleureusement Mme Morgan pour ses précieux conseils et ses dévoués services. Jodie siégeait au conseil d'administration de la Société depuis novembre 2020.

« Au nom de l'ensemble du conseil d'administration et de l'équipe de NanoXplore, nous souhaitons exprimer notre sincère gratitude à Jodie pour ses services et ses contributions à la Société. Nous avons tous bénéficié de ses conseils avisés, de son leadership et de son excellent jugement depuis qu'elle a rejoint le conseil d'administration. Nous souhaitons à Jodie tout le succès possible dans ses projets futurs », a conclu Benoît Gascon, administrateur principal du conseil d'administration de NanoXplore.

À propos de NanoXplore Inc.

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication en Amérique du Nord et en Europe. Veuillez visiter http://www.nanoxplore.ca/fr/.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs et dans le présent communiqué portent sur l’affectation du produit tiré du placement.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR à l’adresse www.sedar.com, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Martin Gagné

Directeur, Relations avec les investisseurs

martin.gagne@nanoxplore.ca

Tel : 1 438.476.1927