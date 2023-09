MONTRÉAL, 20 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore Inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX : GRA et OTCQX : NNXPF), une entreprise de graphène de premier plan mondial, est heureuse d'annoncer qu'elle a été sélectionnée comme fournisseur pour 3 nouvelles gammes de produits par deux clients existants, soit un important fabricant d’équipements d’origine de véhicules utilitaires et un fabricant d'équipements industriels, pour la fourniture de pièces extérieures de véhicules. Ces composantes sont utilisées aussi bien dans les moteurs à combustion interne que dans les véhicules électriques.



La production des pièces reliées à la première gamme de produits débutera en 2024 tandis que le démarrage de la production des deux autres gammes est prévu pour 2026. La production pour ce type de produits est généralement d’une durée de 10 ans. La Société estime que ces activités généreront 24 M$ de ventes annuelles, à maturité, ainsi que des revenus d'outillage non-récurrent de 10 M$. La Société a déjà acquis l'équipement de fabrication nécessaire pour exécuter ces commandes et l'agrandissement de l'usine de Caroline du Nord est en cours. Ces investissements font partie du plan stratégique quinquennal de NanoXplore.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction, a déclaré : « Je tiens à remercier nos clients pour leur engagement substantiel et leur soutien continu à notre entreprise. Ces opportunités ouvrent la voie à de nouvelles possibilités pour intégrer du graphène dans le marché des équipements de transport et industriels. L'incorporation de graphène réduit l'empreinte carbone de ces pièces en composite et apporte une amélioration significative des propriétés de surface, ce qui se traduira par une réduction des coûts pour nos clients.

La Société est également heureuse d'annoncer la nomination de Jesse C. H. Stanley à son conseil d'administration. Jesse C. H. Stanley travaille pour Shell Energy North America, LLC en tant que directrice des opérations depuis 2021. Depuis son arrivée à Houston en 2019, elle a occupé les postes de directrice générale commerciale de Shales et de vice-présidente des opérations de pipelines pour Shell Midstream Company. Mme Stanley possède plus de 15 ans d'expérience chez Shell International Petroleum Company (« Shell »). Mme Stanley a débuté sa carrière chez Shell en Europe, où elle était impliquée dans les opérations reliées aux lubrifiants dans les usines et raffineries de lubrifiants de Shell situées au Royaume-Uni et en France; rôle qu'elle a occupé pendant six ans, rationalisant les processus logistiques et dirigeant une série d'initiatives pour améliorer la compétitivité des coûts. Ensuite, basée à Shanghai, en Chine, Mme Stanley était responsable des ventes et du marketing mondiaux du secteur automobile et camion de Shell Lubricants, où elle a dirigé plusieurs efforts de vente et de développements commerciaux. Après une année sabbatique au cours de laquelle elle fréquenté Stanford Business School à titre de Sloan Fellow, Mme Stanley a été conseillère en stratégie d'entreprise auprès du Directeur de la stratégie et du portefeuille de Shell, basé aux Pays-Bas.

Benoît Gascon, directeur principal de NanoXplore, a déclaré : « Je suis ravi d'accueillir Jesse au sein de notre conseil d'administration. Je n’ai aucun doute qu’elle jouera un rôle essentiel en guidant NanoXplore dans l’atteinte de ses objectifs. Sa vaste expérience en matière de stratégie, de ventes, de marketing et d’opérations de chaîne d’approvisionnement sera bénéfique pour NanoXplore. »

À propos de NanoXplore

NanoXplore Inc. est une société de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels et des transports. La Société fournit également des produits de composite et des produits de plastique enrichis de graphène standards et sur mesure à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. La Société est également un fabricant de batteries Li-ion enrichies au silicium-graphène pour les marchés des véhicules électriques et du stockage de réseau. NanoXplore a son siège social à Montréal, au Québec, et possède des installations de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Informations prospectives

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs et de l’information prospective (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Exception faite de ceux portant sur des faits avérés, tous les énoncés peuvent être considérés comme des énoncés prospectifs et sont assujettis à des risques et incertitudes. Tous les énoncés prospectifs sont fondés sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses fondées sur l’information disponible au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les énoncés prospectifs ne sont pas des faits, mais seulement des prévisions et peuvent généralement être identifiés par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « futur », « orientation », « peut », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

L’information prospective ne constitue pas une garantie de performance future et implique un certain nombre de risques et d’incertitudes. Cette information prospective implique nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, y compris les hypothèses et les facteurs de risque pertinents présentés dans le rapport de gestion le plus récent de NanoXplore déposé dans SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca, qui peuvent faire en sorte que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par cette information prospective. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent, entre autres, l’état incertain et imprévisible de l’économie mondiale, notamment en raison de la pandémie de COVID-19. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement tout énoncer prospectif en raison de nouvelles informations ou d’événements ultérieurs ou autres.

Les énoncés prospectifs reflètent les croyances, les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont fondés sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Les lecteurs sont invités à ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, car rien ne garantit que les circonstances, les résultats ou les résultats futurs anticipés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs se produiront ou que les plans, les intentions ou les attentes sur lesquels les énoncés prospectifs sont fondés se concrétiseront. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes connus et inconnus ainsi que d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés dans ces déclarations.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué.

Pour plus d’informations :

Investisseurs et médias

Pedro Azevedo

Chef de la direction financière

pedro.azevedo@nanoxplore.ca

Tel: 1 438 476-1973