NanoXplore renforce sa position de chef de file grâce à une entente d'approvisionnement et de distribution de graphène avec Gerdau Graphene LTDA

MONTRÉAL, 23 juin 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- NanoXplore inc. (« NanoXplore » ou la « Société ») (TSX-V : GRA et OTCQX : NNXPF) annonce qu’elle a conclu, le 23 juin 2021, une entente pluriannuelle d'approvisionnement et de distribution (l’« Entente ») avec Gerdau Graphene LTDA. (« Gerdau Graphene »), une filiale en propriété exclusive de Gerdau S.A. (« Gerdau »). Gerdau est le plus grand producteur d'acier du Brésil et l'un des principaux producteurs d'acier long en Amérique ainsi que d'acier spécial dans le monde.



Gerdau Graphene a été constituée par Gerdau pour développer et commercialiser des produits basés sur les applications du graphène à l'échelle industrielle dans les Amériques. Adepte de la première heure de ce matériau, Gerdau a commencé à faire des recherches sur le graphène il y a quatre ans, établissant par la suite un partenariat avec le Graphene Engineering Innovation Centre de l'Université de Manchester, afin de mener des recherches plus poussées. Gerdau Graphene bénéficie des relations existantes avec les clients et les fournisseurs de sa société mère, ce qui lui permet d'exploiter les synergies entre les activités liées au graphène et les canaux existants de vente, d'approvisionnement et d'application technique.

Soroush Nazarpour, président et chef de la direction de NanoXplore, a commenté :

« L'annonce d'aujourd'hui représente une autre étape importante dans l'expansion des applications du graphène à l'échelle industrielle dans de multiples marchés, particulièrement pour ceux du béton et de la construction. Je crois que cette entente contribuera à cimenter notre position de chef de file sur le marché du graphène et qu'elle a le potentiel de créer une demande de graphène supérieure à ce que NanoXplore est actuellement capable de produire. »

Alexandre Corrêa, directeur général de l'unité commerciale Gerdau Graphene, a commenté :

« La relation stratégique de Gerdau Graphene avec NanoXplore fournira à notre base de clients du graphène de qualité et accessible, à l'échelle industrielle, dès le premier jour. Nous pourrons accéder à un matériau qui a déjà été testé et utilisé avec succès dans plusieurs marchés, en particulier les composites et les thermoplastiques, que nous pourrons exploiter à des volumes commerciaux élevés. »

À propos de NanoXplore inc.

NanoXplore est une entreprise de graphène, un manufacturier et un fournisseur de poudre de graphène à haut volume pour usage dans les marchés industriels. Nous fournissons également des produits de composite et des produits de plastique standards et sur mesure enrichis de graphène à plusieurs clients dans les domaines du transport, de l’emballage et de l’électronique, ainsi que dans d’autres secteurs industriels. Le siège social de NanoXplore est situé à Montréal, Québec. NanoXplore possède des usines de fabrication au Canada, aux États-Unis et en Europe.

À propos de Gerdau, une société fondée il y a 120 ans

Gerdau est le plus important producteur d'acier du Brésil, l'un des chefs de file de la production d’acier long des Amériques et d'acier spécial dans le monde. Au Brésil, Gerdau produit également de l'acier plat et du minerai de fer pour sa propre consommation. En janvier 2021, Gerdau a fêté les 120 ans d'une histoire marquée par la force et la contribution au développement et à l'héritage d'une société en constante évolution. Guidée par sa proposition de donner aux gens les moyens de construire l'avenir, la société est présente dans 10 pays et compte plus de 30 000 employés directs et indirects. Gerdau est également la plus importante entreprise de recyclage d'Amérique latine et utilise la ferraille comme intrant majeur : 73 % de l'acier qu'elle produit provient de la ferraille. Chaque année, Gerdau transforme 11 millions de tonnes de ferraille en une variété de produits en acier. Les actions de Gerdau sont cotées sur les bourses de São Paulo (B3), de New York (NYSE) et de Madrid (Latibex).

À propos de Gerdau Graphene

Gerdau Graphene est une société lancée par Gerdau par l’entremise de Gerdau Next, sa nouvelle division commerciale. En 2021, Gerdau Graphene a commencé à se concentrer sur la production, le développement et la vente de produits basés sur les applications du graphène, au Brésil et dans les Amériques, afin de générer plus de valeur pour ses produits et ses clients sur la base des propriétés mécaniques offertes par le nanomatériau. Pour en savoir plus, consultez le www.gerdau.com.br/graphene.

Déclarations prospectives et exclusion de responsabilité

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toutes les déclarations prospectives sont fondées sur nos convictions ainsi que sur des hypothèses basées sur les informations disponibles au moment où l’hypothèse a été formulée et sur l’expérience et la perception de la direction concernant les tendances historiques, les conditions actuelles et les développements futurs attendus, ainsi que sur d’autres facteurs jugés appropriés dans les circonstances. Aucune assurance ne peut être donnée que ces hypothèses et attentes s’avéreront exactes. Les déclarations prospectives ne sont pas des faits, mais seulement des prédictions et peuvent généralement être identifiées par l’utilisation d’expressions telles que « anticiper », « croire », « continuer », « pourrait », « estimer », « prévoir », « croître », « s’attendre à », « planifier », « avoir l’intention de », « prévoir », « futur », « orientation », « peut », « prévoir », « projet », « devrait », « stratégie », « cible », « sera » ou des expressions similaires suggérant des résultats futurs.

Les informations prospectives ne constituent pas une garantie de performance future et impliquent un certain nombre de risques et d’incertitudes. Ces informations prospectives impliquent nécessairement des risques et des incertitudes connus et inconnus, qui peuvent faire que les résultats réels de NanoXplore diffèrent sensiblement des projections de résultats futurs exprimées ou sous-entendues par ces informations prospectives. Toute information prospective est faite à la date des présentes et, sauf si la loi l’exige, NanoXplore ne s’engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement ces informations pour tenir compte de nouvelles informations, ultérieures ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant au caractère adéquat ou exact du présent communiqué.

