NantHealth, Inc. fournit des solutions d'entreprise qui aident les entreprises à transformer des données complexes en informations exploitables. La société propose à ses clients des secteurs de la santé, des sciences de la vie, de la logistique, des télécommunications et d'autres industries des moyens de déplacer, d'interpréter et de visualiser des informations complexes et hautement sensibles afin d'automatiser, de comprendre et d'agir sur les données tout en les gardant sécurisées et évolutives. Les produits de la société comprennent Eviti Connect et Eviti Advisor, NaviNet, NaviNet Open, NaviNet AllPayer, OpenNMS et Quadris. Son portefeuille de produits comprend la technologie des plateformes de collaboration payeur/fournisseur pour l'aide à la décision de couverture en temps réel (Eviti et NaviNet) et les solutions de données qui comprennent l'analyse multi-données, les rapports et les offres de services professionnels (Quadris). En outre, The OpenNMS Group, Inc. (OpenNMS), une filiale de la société, aide les entreprises à surveiller et à gérer la santé et les performances de leur réseau.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés