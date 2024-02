Nantong Guosheng Intelligence Technology Group Co Ltd est une société principalement engagée dans la fabrication et la vente de machines-outils à commande numérique par ordinateur (CNC). Les produits de la société comprennent des machines-outils à commande numérique, des composants d'équipement et des lignes de production automatisées intelligentes. Les produits de machines-outils à commande numérique sont principalement composés de machines-outils de coupe, telles que les centres d'usinage horizontaux de précision et les grands centres d'usinage à portique complexes. Ces produits sont utilisés dans les secteurs de la biomédecine, de l'aérospatiale, des équipements pour les nouvelles énergies et dans d'autres industries. Les produits des lignes de production automatisées intelligentes comprennent des unités et des équipements d'automatisation, ainsi que des lignes de production complètes. Les composants d'équipement comprennent des corps de machines-outils personnalisés, des tôles de précision soudées et des pièces moulées.

Secteur Machines et équipements industriels