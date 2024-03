Nantong Xingqiu Graphite Co Ltd est une société chinoise principalement engagée dans la fourniture d'équipements chimiques en graphite. Les principales activités de la société sont le développement, la production, la vente et les services de maintenance d'équipements en graphite. Ses produits sont principalement utilisés dans la synthèse, la désorption, l'échange de chaleur et d'autres processus dans la production des entreprises clientes. Les principaux produits de la société sont les fours de synthèse du graphite, les échangeurs de chaleur en graphite, les réacteurs en graphite et d'autres types d'équipements en graphite et les accessoires correspondants. Les produits sont principalement utilisés dans la production des entreprises chimiques dans les processus de synthèse, d'échange de chaleur et de désorption. Les principales matières premières produites par la société sont les cubes de graphite, les morceaux de graphite et d'autres matériaux principaux, ainsi que l'imprégnant, le matériel et les joints.

Secteur Machines et équipements industriels