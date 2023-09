Napatech A/S a annoncé la disponibilité de sa solution d'offload pour la fonction du plan utilisateur 5G (UPF) sur le nouveau SmartNIC 400Gbps NT400 qui exploite le dernier FPGA Intel Agilex(R). Contrairement à la plupart des réseaux 4G basés sur des appareils conçus à cet effet, le cœur de paquet 5G est mis en œuvre sous forme de logiciel virtualisé ou " cloud native " fonctionnant sur des serveurs situés dans les centres de données de périphérie et de cœur. À mesure que les fournisseurs de services de communication (CSP) et les entreprises augmentent les déploiements de leur infrastructure de télécommunications et de leurs réseaux privés, ils sont confrontés à une forte pression financière pour maximiser le nombre d'utilisateurs pouvant être pris en charge sur chaque serveur tout en minimisant la consommation d'énergie de leurs centres de données de périphérie.

Au sein du cœur de paquet 5G, le sous-système UPF représente la charge de travail de calcul la plus élevée, exécutant des fonctions critiques d'inspection de paquets, de routage et de transmission. Avec l'augmentation des débits de données et la prolifération des charges de travail, certains fournisseurs de services pourraient envisager de décharger certains traitements de paquets en temps réel des cœurs de CPU de serveurs polyvalents largement déployés dans les réseaux virtualisés et natifs du cloud d'aujourd'hui. Pour ce faire, Napatech permet aux fournisseurs de cœur de réseau 5G de relever les principaux défis commerciaux liés aux déploiements de cœur de réseau par paquets grâce à sa solution matérielle/logicielle intégrée qui comprend un chemin rapide UPF entièrement déchargé, mis en œuvre dans la pile logicielle Link-Inline(TM), fonctionnant sur des SmartNICs programmables.

La solution UPF offload de Napatech est soutenue par un écosystème de fournisseurs de logiciels de paquets et d'équipementiers de serveurs, avec des partenaires tels que A5G Networks, Advantech, Druid Software et Kontron qui ont déjà annoncé des produits tirant parti de cette technologie, tandis que d'autres ont des intégrations en cours. Le nouveau Napatech NT400 400Gbps SmartNIC maximise la performance de sa solution UPF offload, traitant jusqu'à 190 millions de flux simultanés avec un taux d'apprentissage de flux supérieur à 2 millions de flux par seconde, atteignant un débit total allant jusqu'à 113 millions de paquets par seconde sur des connexions stateful et assurant un fonctionnement à pleine vitesse 2x 200G pour des tailles de paquets typiques.