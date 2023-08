Napco Security Technologies, Inc. (NAPCO) fabrique et conçoit des dispositifs de sécurité électroniques, des services de communication cellulaire et des solutions de sécurité scolaire. La société propose une gamme diversifiée de produits de sécurité, comprenant des systèmes de contrôle d'accès, des produits de verrouillage de portes, des systèmes d'alarme contre les intrusions et les incendies et des produits de vidéosurveillance. Les produits sont utilisés dans des applications commerciales, résidentielles, institutionnelles, industrielles et gouvernementales, et sont vendus dans le monde entier à des distributeurs indépendants, des revendeurs et des installateurs d'équipements de sécurité. Elle fabrique et commercialise divers produits pour les systèmes d'alarme, qui comprennent des communicateurs automatiques, des panneaux de contrôle, des panneaux de contrôle combinés/communicateurs numériques et des systèmes de claviers numériques, des panneaux de contrôle d'alarme incendie et des détecteurs de zone. Elle fabrique également divers dispositifs de verrouillage de porte, notamment des serrures de porte électroniques à microprocesseur avec bouton-poussoir, lecteur de carte et fonctionnement bio-métrique, des alarmes de porte, des serrures de porte et des serrures à verrou.

Secteur Communications et réseautage