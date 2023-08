Narayana Hrudayalaya Limited est une société holding basée en Inde. La société exploite un réseau d'hôpitaux, de centres de diagnostic, de centres cliniques ou de laboratoires de tests. La société exerce ses activités par le biais du secteur des services médicaux et de santé. La société propose des services médicaux, chirurgicaux, de diagnostic et d'assistance. Elle fournit des services dans les domaines de la cardiologie, de l'orthopédie, de la chirurgie esthétique, de l'anesthésie, de l'imagerie et de la radiologie, de la nutrition et de la diététique, de la physiothérapie, de la transplantation rénale, de la chirurgie thoracique, de la chirurgie pédiatrique, de l'oncologie médicale, de la gastro-entérologie chirurgicale, de la dermatologie, de l'hématologie, de la rhumatologie, de la neurologie, de la psychiatrie et de la psychologie, et autres. La société exploite un réseau d'environ 20 hôpitaux (établissements de soins de santé multispécialités et super-spécialités), quatre centres cardiaques et 19 établissements de soins primaires (y compris des cliniques et des centres d'information), à travers l'Inde et un hôpital aux îles Caïmans avec environ 6 181 lits opérationnels.

Secteur Installations et services en soins de santé