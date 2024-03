Narendra Properties Limited est une société immobilière basée en Inde. La société est engagée dans la construction de bâtiments. Elle est également engagée dans le développement de propriétés commerciales et résidentielles, ainsi que dans la construction civile. Les secteurs d'activité de la société comprennent la construction de bâtiments, notamment résidentiels et commerciaux. Les projets achevés de la société comprennent NPL Devi, NPL Redmond Square, NPL Mangalram, NPL Paras, NPL Anjli, NPL Agastya, NPL Pushpanjali et NPL Manor. Les activités de la société se déroulent dans les localités de Chennai et de sa banlieue.

