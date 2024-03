Narf Industries plc est une entreprise de cybersécurité basée au Royaume-Uni. Elle est spécialisée dans le renseignement sur les menaces haut de gamme et la sécurité des infrastructures critiques. Elle mène des activités de recherche et développement (R&D) dans le domaine de la cybersécurité et commercialise un portefeuille de produits, dont un produit soutenu par la DARPA (une agence du ministère de la défense des États-Unis) qui peut être utilisé par les services publics et les cyberpremiers intervenants pour rétablir l'alimentation des réseaux électriques et protéger d'autres infrastructures clés victimes d'une cyberattaque.

Secteur Logiciels