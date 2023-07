(Alliance News) - NARF Industries PLC a déclaré que la suspension de ses actions sera levée vendredi, suite à la publication de ses résultats en début de semaine.

Le fournisseur de cybersécurité américain a déclaré que la suspension de ses actions sera levée vendredi.

Mardi, NARF a fait état d'un chiffre d'affaires contractuel de 2,6 millions USD pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, contre 1,9 million USD l'année précédente. Sa perte avant impôts a été multipliée à 18,4 millions USD, contre 770 579 USD auparavant, avec une perte par action de 1,3 pence, contre 0,1 pence.

En 2023, la NARF s'attend à ce que les recettes fassent plus que doubler pour atteindre 5,8 millions USD en 2023 et prévoit une baisse de 50 % des dépenses d'exploitation de 1,4 million USD par rapport à 2022. Elle vise également un seuil de rentabilité avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement pour 2023.

Le président exécutif, John Herring, a déclaré : "Pour éviter tout retard supplémentaire dans le retour de nos actions à la négociation, nous avons pris la décision difficile d'accepter un certain nombre de dénis de responsabilité et de réserves au rapport d'audit à ce stade, mais nous nous efforçons de résoudre toutes les questions relatives à 2022 et d'éviter toute perturbation future de l'établissement des rapports en temps voulu."

