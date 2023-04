Narf Industries signe un accord de prêt avec son PDG Steve Bassi

Narf Industries PLC - Fournisseur de services de cybersécurité aux États-Unis - conclut un accord de financement de factures avec le directeur général de la société, Steve Bassi. La nouvelle facilité est "considérée comme financièrement plus favorable". Il ajoute que les fonds seront utilisés pour aider à gérer les flux de trésorerie des filiales de la société, Narf Industries PR LLC et Narf Industries LLC en ce qui concerne les différences de temps utile sur les recettes de certaines factures. La facilité de 2 millions de dollars portera des intérêts liés aux taux d'intérêt fédéraux américains applicables et ne devra pas être remboursée avant le 30 juin 2024.

Cours actuel de l'action : 0,90 pence

Variation sur 12 mois : en baisse de 56

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

