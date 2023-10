(Alliance News) - NARF Industries PLC a annoncé lundi avoir remporté un contrat de 1,8 million de dollars auprès de l'Agence des projets de recherche avancée pour la santé du gouvernement américain.

NARF Industries est un groupe de cybersécurité basé à Londres, spécialisé dans le renseignement sur les menaces de haut niveau et la sécurité des infrastructures critiques. Ses actions ont augmenté de 6,1 % pour atteindre 0,77 pence à Londres lundi matin.

NARF travaillera sur le programme de sécurité sanitaire numérique du gouvernement américain intitulé "Electronic Health Record Format for Interoperable Secure Transformation" (format de dossier médical électronique pour une transformation sécurisée interopérable).

L'initiative Digitial Health Security soutient la recherche innovante visant à protéger l'infrastructure électronique du système de santé américain contre les menaces hostiles.

"La NARF fait progresser les capacités innovantes qui détectent les risques de logiciels malveillants enfouis dans des structures documentaires complexes avant qu'ils ne soient lancés et utilisés par des applications qui peuvent ensuite infecter les réseaux d'infrastructures critiques", a expliqué la société.

Le directeur général, Steve Bassi, a déclaré : "C'est la valeur cumulative et la nature synergique de ces bourses de recherche supplémentaires qu'il est important de reconnaître dans le cadre de la stratégie du NARF visant à transformer les travaux de recherche non dilutifs en produits commerciaux. Plus de 75 % des recettes de cette année, soit plusieurs millions de dollars, contribuent directement à notre pipeline de propriété intellectuelle et jettent les bases d'une nouvelle génération de solutions en matière de renseignements sur les menaces et de vulnérabilités."

Par Sophie Rose, journaliste à Alliance News

